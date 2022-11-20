Характеристики товара
Описание
Ковер MILTON создан для хозяев практичных и умных интерьеров. Тем, кто ищет «универсального солдата» и не хочет лишних хлопот с выбором, точно подойдет это изделие. Ненавязчивый дизайн в духе Сканди, как хамелеон, подстраивается под обстановку, в каких бы стилях и материалах она ни была. А базовые цвета изделия вписываются в какую угодно палитру, позволяя выгодно подать предметы на их фоне. При этом ковер не потребуют чрезмерного ухода. Ворс из микрополиэстера лёгкий, прочный, хорошо принимает чистящие вещества и быстро сохнет — уборка не отнимет у вас много сил. Помимо практичности ковер MILTON примечатен комфортом. Его фактура мягкая и дышащая за счёт свойств материала, а из-за разной высоты ворса он обладают 3D-рельефом, прикасаться к которому удивительно приятно.
Основные характеристики
- Ширина1700 мм
- Длина2400 мм
- Количество мест1
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт