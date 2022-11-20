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Индийский ковёр «MILTON»

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Характеристики товара

Описание

Ковер MILTON создан для хозяев практичных и умных интерьеров. Тем, кто ищет «универсального солдата» и не хочет лишних хлопот с выбором, точно подойдет это изделие. Ненавязчивый дизайн в духе Сканди, как хамелеон, подстраивается под обстановку, в каких бы стилях и материалах она ни была. А базовые цвета изделия вписываются в какую угодно палитру, позволяя выгодно подать предметы на их фоне. При этом ковер не потребуют чрезмерного ухода. Ворс из микрополиэстера лёгкий, прочный, хорошо принимает чистящие вещества и быстро сохнет — уборка не отнимет у вас много сил. Помимо практичности ковер MILTON примечатен комфортом. Его фактура мягкая и дышащая за счёт свойств материала, а из-за разной высоты ворса он обладают 3D-рельефом, прикасаться к которому удивительно приятно.

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Основные характеристики

  • Ширина1700 мм
  • Длина2400 мм
  • Количество мест1

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
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