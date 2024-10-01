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Бельгийский ковёр шерстяной «FLUX»

Артикул: CH-028-739
46 оценок
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Характеристики товара

Описание

Ковры с абстрактным узором всегда на пике моды. Ведь они, с одной стороны, задают атмосферу всему интерьеру и подчёркивают индивидуальность, а с другой – подходят практически любому стилю. Коллекция FLUX – изящное тому подтверждение. Она отлично дополнит минималистичный, скандинавский, неоклассический, эклектичный интерьер, и даже такие стили как хайтек или фьюжн. В ней вы найдёте как смелые геометрические аккорды, так и мягкие природные мотивы. Остаётся только подобрать вариант, который подходит именно вам. Коллекцию объединяют светлые пастельные тона. Они добавят воздуха и сияния, благодаря чему помещение станет визуально просторнее, появится ощущение внутреннего объёма. Сотканы ковры из шерсти с добавлением синтетического волокна. Ворс очень мягкий на ощупь. К тому же, тактильный комфорт усиливается деликатным рельефом – прикасаться к нему руками или ходить босиком будет очень приятно.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина900 мм
  • Ширина600 мм
  • Высота12 мм
  • Количество мест1

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт

Отзывы

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