Характеристики товара
Описание
«Шираз» 一 уникальные ковер неомашинной работы. Это новая технология, в которой плетение на машинном станке сочетается с огромной долей ручного труда 一 до 70%. Благодаря этому, ковер выглядят в точности как ручная работа и обладает таким же качеством. Но такие ковры ткутся быстрее и остаются доступнее по цене. Ковры создаются в Иране, на родине знаменитых персидских ковров. Мастера из города Кум вручную подстригают ворс, бережно моют изделия и пришивают шёлковую бахрому. Нити для каждой партии окрашивают отдельно. Для этого используют лучшие натуральные красители, которые придают оттенкам глубину. Особая технология плетения позволяет включить в узор до 18 цветов, в то время как в обычных коврах машинной работы их всего 8. Материал пряжи 一 натуральный шёлк с добавлением модала или акрилика. Сочетание, которое делает ковер «Шираз» блестящим, нежным, утончённым. И совершенно неотличимым от ручных изделий! Такой ковёр преобразит интерьер, наполнит его сиянием и подарит своему обладателю самые трепетные тактильные ощущения.
Основные характеристики
- Высота5 мм
- Ширина2010 мм
- Длина3020 мм
- Плотность5120000 узлов/м2 г/м²
- Количество мест1
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт