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Иранский ковёр шелковый «Шираз»

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Характеристики товара

Описание

«Шираз» 一 уникальные ковер неомашинной работы. Это новая технология, в которой плетение на машинном станке сочетается с огромной долей ручного труда 一 до 70%. Благодаря этому, ковер выглядят в точности как ручная работа и обладает таким же качеством. Но такие ковры ткутся быстрее и остаются доступнее по цене. Ковры создаются в Иране, на родине знаменитых персидских ковров. Мастера из города Кум вручную подстригают ворс, бережно моют изделия и пришивают шёлковую бахрому. Нити для каждой партии окрашивают отдельно. Для этого используют лучшие натуральные красители, которые придают оттенкам глубину. Особая технология плетения позволяет включить в узор до 18 цветов, в то время как в обычных коврах машинной работы их всего 8. Материал пряжи 一 натуральный шёлк с добавлением модала или акрилика. Сочетание, которое делает ковер «Шираз» блестящим, нежным, утончённым. И совершенно неотличимым от ручных изделий! Такой ковёр преобразит интерьер, наполнит его сиянием и подарит своему обладателю самые трепетные тактильные ощущения.

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Основные характеристики

  • Высота5 мм
  • Ширина2010 мм
  • Длина3020 мм
  • Плотность5120000 узлов/м2 г/м²
  • Количество мест1

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
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