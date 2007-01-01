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Настоящее фото товара Блюдо Блек Рав Стеллар 30*14 см, произведённого компанией ChiedoCover
Блюдо Блек Рав Стеллар 30*14 см
15 оценок
1 190
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Блюдо Блек Рав Стеллар 30*14 см - фото 1

Блюдо Блек Рав Стеллар 30*14 см

Артикул: CH-071-317
15 оценок
Основные характеристики
  • Длина300 мм
  • Ширина140 мм
  • Материалфарфор
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина300 мм
  • Ширина140 мм
  • Материалфарфор

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

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