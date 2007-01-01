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Настоящее фото товара Блюдо 23,2*6 см, Стоне Антачед Тайга, произведённого компанией ChiedoCover
Блюдо 23,2*6 см, Стоне Антачед Тайга
10 оценок
1 390
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Блюдо 23,2*6 см, Стоне Антачед Тайга - фото 1

Блюдо 23,2*6 см, Стоне Антачед Тайга

Артикул: CH-071-314
10 оценок
Основные характеристики
  • Высота60 мм
  • Диаметр232 мм
  • Материалфарфор
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота60 мм
  • Диаметр232 мм
  • Материалфарфор

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

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