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Настоящее фото товара Бульонная пара Корал Фьюжен 300 мл, произведённого компанией ChiedoCover
Бульонная пара Корал Фьюжен 300 мл
12 оценок
690
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Бульонная пара Корал Фьюжен 300 мл - фото 1

Бульонная пара Корал Фьюжен 300 мл

Артикул: CH-071-342
12 оценок
Основные характеристики
  • Объем0.3 л
  • Материалфарфор
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Объем0.3 л
  • Материалфарфор

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

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