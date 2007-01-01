Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Блюдо 21*3,3 см, Стоне Антачед Тайга, произведённого компанией ChiedoCover
Блюдо 21*3,3 см, Стоне Антачед Тайга
15 оценок
1 290
Товар в корзине. Перейти
Блюдо 21*3,3 см, Стоне Антачед Тайга - фото 1

Блюдо 21*3,3 см, Стоне Антачед Тайга

Артикул: CH-071-313
15 оценок
Основные характеристики
  • Высота210 мм
  • Диаметр33 мм
  • Материалфарфор
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Блюдо Бровн Тайга Антачед
Фотография товара Блюдо Бровн Тайга Антачед от компании ChiedoCover.
Следующий Блюдо Блек Рав Стеллар 30*14 см
Фотография товара Блюдо Блек Рав Стеллар 30*14 см от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота210 мм
  • Диаметр33 мм
  • Материалфарфор

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Фотография товара Вилка столовая «Аляска бэйсик» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Вилка столовая «Аляска бэйсик», произведённого компанией ChiedoCover
от290
Оптовая цена

Вилка столовая «Аляска бэйсик»

12
В наличии 12600 шт.
Настоящее фото товара Доска для подачи «Топор» с ручкой, дуб, произведённого компанией ChiedoCover
от3 790

Доска для подачи «Топор» с ручкой, дуб

14
В наличии 5 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Набор соль/перец+стаканчик для зубочистки, стекло, нержавеющая сталь, произведённого компанией ChiedoCover
от4904
510 ₽Оптовая цена

Набор соль/перец+стаканчик для зубочистки, стекло, нержавеющая сталь

6
В наличии 2 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Салатник «Космос» стекло 350 мл, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от9019
110 ₽Оптовая цена

Салатник «Космос» стекло 350 мл, прозрачный

5
В наличии 1008 шт.
Настоящее фото товара Нож для рыбы «Астория» сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от490
Оптовая цена

Нож для рыбы «Астория» сталь нержавеющая

5
В наличии 144 шт.
Настоящее фото товара Доска для пиццы бук, произведённого компанией ChiedoCover
от1 490
Оптовая цена

Доска для пиццы бук

8
В наличии 83 шт.
Распродажа
Фотография товара Хайбол «Рок Бар Лаунж», 370мл, стекло, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Хайбол «Рок Бар Лаунж», 370мл, стекло, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от3905
410 ₽Оптовая цена

Хайбол «Рок Бар Лаунж», 370мл, стекло, зеленый

9
В наличии 15 шт.
Настоящее фото товара Ведро для картофеля фри «Ведро», сталь нержавеющая, 4 шт, произведённого компанией ChiedoCover
от2 490

Ведро для картофеля фри «Ведро», сталь нержавеющая, 4 шт

12
В наличии 3 шт.
Настоящее фото товара Тарелка для пасты «Ирис», произведённого компанией ChiedoCover
от2 190
Оптовая цена

Тарелка для пасты «Ирис»

8
В наличии 200 шт.
Фотография товара Поднос из бамбука от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Поднос из бамбука, произведённого компанией ChiedoCover
от4 090
Оптовая цена

Поднос из бамбука

6
В наличии 4 шт.

Другие товары из раздела блюда и тарелки

Настоящее фото товара Блюдо Блек Рав Стеллар, произведённого компанией ChiedoCover
1 290

Блюдо Блек Рав Стеллар

6
В наличии 826 шт.
Настоящее фото товара Блюдо Блек Рав Стеллар для подачи, произведённого компанией ChiedoCover
1 390

Блюдо Блек Рав Стеллар для подачи

15
В наличии 769 шт.
Настоящее фото товара Блюдо Блек Рав Стеллар для подачи и запекания, произведённого компанией ChiedoCover
1 290

Блюдо Блек Рав Стеллар для подачи и запекания

5
В наличии 1176 шт.
Настоящее фото товара Блюдо Блек Рав Стеллер для подачи, 40 см, произведённого компанией ChiedoCover
1 390

Блюдо Блек Рав Стеллер для подачи, 40 см

9
В наличии 1329 шт.
Настоящее фото товара Бульонная пара 280 мл, фарфор, Аристократ, Нобель, произведённого компанией ChiedoCover
1 290

Бульонная пара 280 мл, фарфор, Аристократ, Нобель

7
В наличии 4499 шт.
Настоящее фото товара Бульонная пара 325 мл, произведённого компанией ChiedoCover
490

Бульонная пара 325 мл

6
В наличии 17825 шт.
Настоящее фото товара Бульонная пара 350 мл, фарфор, Аристократ, Нобель Нью, произведённого компанией ChiedoCover
1 190

Бульонная пара 350 мл, фарфор, Аристократ, Нобель Нью

9
В наличии 6738 шт.
Настоящее фото товара Бульонная пара Корал Фьюжен 300 мл, произведённого компанией ChiedoCover
690

Бульонная пара Корал Фьюжен 300 мл

12
Настоящее фото товара Бульонная пара Органик Фьюжен, 300 мл, произведённого компанией ChiedoCover
590

Бульонная пара Органик Фьюжен, 300 мл

7
Настоящее фото товара Пара бульонная 300 мл, фарфор "Нобель", произведённого компанией ChiedoCover
1 290

Пара бульонная 300 мл, фарфор "Нобель"

6
В наличии 2151 шт.

Товар в корзине

Блюдо 21*3,3 см, Стоне Антачед Тайга
Блюдо 21*3,3 см, Стоне Антачед Тайга
1 290
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Вилка столовая «Аляска бэйсик» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Вилка столовая «Аляска бэйсик», произведённого компанией ChiedoCover
от290
Оптовая цена

Вилка столовая «Аляска бэйсик»

12
В наличии 12600 шт.
Настоящее фото товара Доска для подачи «Топор» с ручкой, дуб, произведённого компанией ChiedoCover
от3 790

Доска для подачи «Топор» с ручкой, дуб

14
В наличии 5 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Набор соль/перец+стаканчик для зубочистки, стекло, нержавеющая сталь, произведённого компанией ChiedoCover
от4904
510 ₽Оптовая цена

Набор соль/перец+стаканчик для зубочистки, стекло, нержавеющая сталь

6
В наличии 2 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Салатник «Космос» стекло 350 мл, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от9019
110 ₽Оптовая цена

Салатник «Космос» стекло 350 мл, прозрачный

5
В наличии 1008 шт.

Акции для вас

Новость от 02.04.2025 Как выбрать стулья на металлокаркасе для кухни?
Как выбрать стулья на металлокаркасе для кухни?

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 25.05.2026 Стулья Лион с подушками
Стулья Лион с подушками

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 02.07.2026 Надежные столы
Надежные столы

Перейдите, чтобы узнать подробности