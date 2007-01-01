Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Диаметр260 мм
- Вес1 кг
- Материалкерамика
- Цветчерный
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Поднос для подачи из бука, деревянный
Набор для специй на подставке, 4 предмета, стекло, нержавеющая сталь
Ведро для картофеля фри «Ведро», сталь нержавеющая, 4 шт
Подставка для яйца «Пьюрити» эко-костяной фарфор, белый
Олд фэшн «Мурано Оттико», 290мл, стекло, прозрачный
Подставка для яйца «Принцип» фарфор, белый
Олд фэшн «Оупэн ап», 370мл, хрустальное стекло, прозрачный
Поднос для подачи из бука, деревянный
Набор для специй на подставке, 4 предмета, стекло, нержавеющая сталь