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Блюдо сервировочное «Бамвоо» - фото 1Блюдо сервировочное «Бамвоо» - фото 2

Блюдо сервировочное «Бамвоо»

Артикул: CH-063-780
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина610 мм
  • Глубина381 мм
  • Высота15 мм
  • Вес2.7 кг
  • Материалпластик
  • Цветкоричневый

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