Товар в корзине. Перейти
Блюдо сервировочное, ручная работа - фото 1Блюдо сервировочное, ручная работа - фото 2

Блюдо сервировочное, ручная работа

Артикул: CH-063-775
12 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Блюдо сервировочное «Терра Грей»
Фотография товара Блюдо сервировочное «Терра Грей» от компании ChiedoCover.
Следующий Блюдо сервировочное овальное «Проотель», ширина 400мм
Фотография товара Блюдо сервировочное овальное «Проотель», ширина 400мм от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота30 мм
  • Диаметр290 мм
  • Материалфарфор
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Олд фэшн «Зальцбург», 300мл, стекло, розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Олд фэшн «Зальцбург», 300мл, стекло, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от19010
210 ₽Оптовая цена

Олд фэшн «Зальцбург», 300мл, стекло, розовый

13
В наличии 504 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Блюдо для запекания «Пастораль» фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от90010
990 ₽Оптовая цена

Блюдо для запекания «Пастораль» фарфор

8
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Комплект для икры 3 предмета «Торчелло» стекло 100 мл, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комплект для икры 3 предмета «Торчелло» стекло 100 мл, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 8907
3 100 ₽

Комплект для икры 3 предмета «Торчелло» стекло 100 мл, прозрачный

6
В наличии 90 шт.
Распродажа
Фотография товара Доска для подачи дуб от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Доска для подачи дуб, произведённого компанией ChiedoCover
от1 9507
2 090 ₽Оптовая цена

Доска для подачи дуб

8
В наличии 1 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка чайная, «Киото», сталь нержавеющая, 28 мм, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от3004
310 ₽Оптовая цена

Ложка чайная, «Киото», сталь нержавеющая, 28 мм, металлическая

13
В наличии
Распродажа
Фотография товара Кастрюля для запекания, «Эмбер Каст Мэтт», чугун, 0,7 л, 7 см, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кастрюля для запекания, «Эмбер Каст Мэтт», чугун, 0,7 л, 7 см, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 7304
1 790 ₽

Кастрюля для запекания, «Эмбер Каст Мэтт», чугун, 0,7 л, 7 см, черный

15
В наличии 60 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Бокал для пива «Паб», 0,55л, произведённого компанией ChiedoCover
от12043
210 ₽Оптовая цена

Бокал для пива «Паб», 0,55л

13
В наличии 6090 шт.
Распродажа
Фотография товара Салатник «Млечный путь» фарфор 0,6 л, черный, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Салатник «Млечный путь» фарфор 0,6 л, черный, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от5002
510 ₽Оптовая цена

Салатник «Млечный путь» фарфор 0,6 л, черный, белый

8
В наличии 343 шт.
Распродажа
Фотография товара Вилка столовая «Осло» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Вилка столовая «Осло», произведённого компанией ChiedoCover
от62013
710 ₽Оптовая цена

Вилка столовая «Осло»

13
В наличии 421 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка десертная «Эвридэй», стекло, произведённого компанией ChiedoCover
от16024
210 ₽Оптовая цена

Тарелка десертная «Эвридэй», стекло

7
В наличии 2942 шт.

Другие товары из раздела блюда сервировочные

Настоящее фото товара Блюдо сервировочное «Патиссэри», диаметр 240мм, произведённого компанией ChiedoCover
от160
Оптовая цена

Блюдо сервировочное «Патиссэри», диаметр 240мм

14
В наличии 300 шт.
Настоящее фото товара Блюдо сервировочное овальное «Проотель», произведённого компанией ChiedoCover
от1 380
Оптовая цена

Блюдо сервировочное овальное «Проотель»

8
В наличии 60 шт.
Настоящее фото товара Блюдо сервировочное овальное «Проотель», ширина 600мм, произведённого компанией ChiedoCover
от2 230
Оптовая цена

Блюдо сервировочное овальное «Проотель», ширина 600мм

11
В наличии 25 шт.
Настоящее фото товара Блюдо сервировочное «Рока», ширина 300мм, произведённого компанией ChiedoCover
от5 190
Оптовая цена

Блюдо сервировочное «Рока», ширина 300мм

14
В наличии
Настоящее фото товара Блюдо сервировочное «Рока», ширина 220мм, произведённого компанией ChiedoCover
от4 250
Оптовая цена

Блюдо сервировочное «Рока», ширина 220мм

10
В наличии 56 шт.
Настоящее фото товара Блюдо сервировочное «Амеба», произведённого компанией ChiedoCover
от1 590
Оптовая цена

Блюдо сервировочное «Амеба»

12
В наличии
Настоящее фото товара Блюдо сервировочное круглое «Проотель», диаметр 350мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 280
Оптовая цена

Блюдо сервировочное круглое «Проотель», диаметр 350мм

7
В наличии 150 шт.
Настоящее фото товара Блюдо сервировочное «Лайн», произведённого компанией ChiedoCover
от1 160

Блюдо сервировочное «Лайн»

13
В наличии 1 шт.
Фотография товара Блюдо сервировочное «Крушиал Дэт» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Блюдо сервировочное «Крушиал Дэт», произведённого компанией ChiedoCover
от4 050
Оптовая цена

Блюдо сервировочное «Крушиал Дэт»

9
В наличии 18 шт.
Настоящее фото товара Блюдо сервировочное для канапе квадратное, стекло, произведённого компанией ChiedoCover
от270
Оптовая цена

Блюдо сервировочное для канапе квадратное, стекло

7
В наличии 100 шт.

Товар в корзине

Блюдо сервировочное, ручная работа
Блюдо сервировочное, ручная работа
от 10 450
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Олд фэшн «Зальцбург», 300мл, стекло, розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Олд фэшн «Зальцбург», 300мл, стекло, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от19010
210 ₽Оптовая цена

Олд фэшн «Зальцбург», 300мл, стекло, розовый

13
В наличии 504 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Блюдо для запекания «Пастораль» фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от90010
990 ₽Оптовая цена

Блюдо для запекания «Пастораль» фарфор

8
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Комплект для икры 3 предмета «Торчелло» стекло 100 мл, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комплект для икры 3 предмета «Торчелло» стекло 100 мл, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 8907
3 100 ₽

Комплект для икры 3 предмета «Торчелло» стекло 100 мл, прозрачный

6
В наличии 90 шт.
Распродажа
Фотография товара Доска для подачи дуб от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Доска для подачи дуб, произведённого компанией ChiedoCover
от1 9507
2 090 ₽Оптовая цена

Доска для подачи дуб

8
В наличии 1 шт.