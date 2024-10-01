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Блюдо сервировочное «Бамвоо», ширина 508мм - фото 1Блюдо сервировочное «Бамвоо», ширина 508мм - фото 2

Блюдо сервировочное «Бамвоо», ширина 508мм

Артикул: CH-063-797
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина508 мм
  • Глубина254 мм
  • Высота15 мм
  • Вес1.54 кг
  • Материалпластик
  • Цветсветло-коричневый

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