Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина508 мм
- Глубина254 мм
- Высота15 мм
- Вес1.54 кг
- Материалпластик
- Цветсветло-коричневый
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
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