Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина220 мм
- Глубина100 мм
- Вес0.280 кг
- Материалфарфор
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке10 шт
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Коктейльная рюмка «Бола»
Блюдо для запекания прямоугольное «Крафт Терракота» фарфор
Горшок для запекания «Эмбер Каст Мэтт» чугун, дерево
Тарелка «Млечный путь изумрудный»
Коктейльная рюмка «Мартини», 0,175л
Тажин с крышкой «Скандинавия», керамика, голубая
Олд фэшн «Рифлесси», 300мл, стекло, серый
Доска для подачи, дуб
Сковорода для запекания «Крафт Блю» фарфор
Ящик для подачи из дуба, дерево
Блюдо сервировочное «Патиссэри»
Блюдо сервировочное овальное «Проотель»
Блюдо сервировочное «Кратер»
Блюдо сервировочное «Революшн Гранит», ширина 330мм
Блюдо сервировочное «Рока», ширина 300мм
Блюдо сервировочное овальное «Проотель», ширина 400мм
Блюдо сервировочное «Амеба», ширина 290мм
Блюдо сервировочное «Бэнд»
Блюдо сервировочное «Революшн Сэндстоун», диаметр 305мм
Блюдо сервировочное «Макс»
Коктейльная рюмка «Бола»
Блюдо для запекания прямоугольное «Крафт Терракота» фарфор
Горшок для запекания «Эмбер Каст Мэтт» чугун, дерево
Тарелка «Млечный путь изумрудный»