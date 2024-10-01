Товар в корзине. Перейти
Блюдо сервировочное «Рока», ширина 220мм - фото 1

Блюдо сервировочное «Рока», ширина 220мм

Артикул: CH-063-765
10 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Блюдо сервировочное круглое «Проотель», диаметр 300мм
Фотография товара Блюдо сервировочное круглое «Проотель», диаметр 300мм от компании ChiedoCover.
Следующий Блюдо сервировочное «Амеба»
Фотография товара Блюдо сервировочное «Амеба» от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина220 мм
  • Глубина100 мм
  • Вес0.280 кг
  • Материалфарфор
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке10 шт

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Коктейльная рюмка «Бола», произведённого компанией ChiedoCover
от51017
610 ₽Оптовая цена

Коктейльная рюмка «Бола»

6
В наличии 48 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Блюдо для запекания прямоугольное «Крафт Терракота» фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от9 0509
9 890 ₽Оптовая цена

Блюдо для запекания прямоугольное «Крафт Терракота» фарфор

14
В наличии 47 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Горшок для запекания «Эмбер Каст Мэтт» чугун, дерево, произведённого компанией ChiedoCover
от1 4106
1 490 ₽

Горшок для запекания «Эмбер Каст Мэтт» чугун, дерево

7
В наличии 70 шт.
Настоящее фото товара Тарелка «Млечный путь изумрудный», произведённого компанией ChiedoCover
от1 290
Оптовая цена

Тарелка «Млечный путь изумрудный»

14
В наличии 18 шт.
Распродажа
Фотография товара Коктейльная рюмка «Мартини», 0,175л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Коктейльная рюмка «Мартини», 0,175л, произведённого компанией ChiedoCover
от36013
410 ₽Оптовая цена

Коктейльная рюмка «Мартини», 0,175л

9
В наличии
Распродажа
Фотография товара Тажин с крышкой «Скандинавия», керамика, голубая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тажин с крышкой «Скандинавия», керамика, голубая, произведённого компанией ChiedoCover
от7804
810 ₽

Тажин с крышкой «Скандинавия», керамика, голубая

5
В наличии 89 шт.
Распродажа
Фотография товара Олд фэшн «Рифлесси», 300мл, стекло, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Олд фэшн «Рифлесси», 300мл, стекло, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от27013
310 ₽Оптовая цена

Олд фэшн «Рифлесси», 300мл, стекло, серый

14
В наличии 109 шт.
Распродажа
Фотография товара Доска для подачи, дуб от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Доска для подачи, дуб, произведённого компанией ChiedoCover
от2 0407
2 190 ₽Оптовая цена

Доска для подачи, дуб

6
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Сковорода для запекания «Крафт Блю» фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от6 5008
6 990 ₽Оптовая цена

Сковорода для запекания «Крафт Блю» фарфор

8
В наличии 6 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ящик для подачи из дуба, дерево, произведённого компанией ChiedoCover
от7 0908
7 690 ₽

Ящик для подачи из дуба, дерево

8
В наличии 15 шт.

Другие товары из раздела блюда сервировочные

Настоящее фото товара Блюдо сервировочное «Патиссэри», произведённого компанией ChiedoCover
от150
Оптовая цена

Блюдо сервировочное «Патиссэри»

5
В наличии 177 шт.
Настоящее фото товара Блюдо сервировочное овальное «Проотель», произведённого компанией ChiedoCover
от1 380
Оптовая цена

Блюдо сервировочное овальное «Проотель»

8
В наличии 60 шт.
Фотография товара Блюдо сервировочное «Кратер» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Блюдо сервировочное «Кратер», произведённого компанией ChiedoCover
от9 230
Оптовая цена

Блюдо сервировочное «Кратер»

8
В наличии 4 шт.
Фотография товара Блюдо сервировочное «Революшн Гранит», ширина 330мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Блюдо сервировочное «Революшн Гранит», ширина 330мм, произведённого компанией ChiedoCover
от4 130
Оптовая цена

Блюдо сервировочное «Революшн Гранит», ширина 330мм

5
В наличии 48 шт.
Настоящее фото товара Блюдо сервировочное «Рока», ширина 300мм, произведённого компанией ChiedoCover
от5 190
Оптовая цена

Блюдо сервировочное «Рока», ширина 300мм

14
В наличии
Настоящее фото товара Блюдо сервировочное овальное «Проотель», ширина 400мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 080
Оптовая цена

Блюдо сервировочное овальное «Проотель», ширина 400мм

8
В наличии 109 шт.
Настоящее фото товара Блюдо сервировочное «Амеба», ширина 290мм, произведённого компанией ChiedoCover
от990

Блюдо сервировочное «Амеба», ширина 290мм

13
В наличии
Настоящее фото товара Блюдо сервировочное «Бэнд», произведённого компанией ChiedoCover
от1 550
Оптовая цена

Блюдо сервировочное «Бэнд»

15
В наличии 1 шт.
Фотография товара Блюдо сервировочное «Революшн Сэндстоун», диаметр 305мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Блюдо сервировочное «Революшн Сэндстоун», диаметр 305мм, произведённого компанией ChiedoCover
от4 120
Оптовая цена

Блюдо сервировочное «Революшн Сэндстоун», диаметр 305мм

5
В наличии 5 шт.
Фотография товара Блюдо сервировочное «Макс» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Блюдо сервировочное «Макс», произведённого компанией ChiedoCover
от1 740
Оптовая цена

Блюдо сервировочное «Макс»

10
В наличии 1 шт.

Товар в корзине

Блюдо сервировочное «Рока», ширина 220мм
Блюдо сервировочное «Рока», ширина 220мм
от 4 250
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Коктейльная рюмка «Бола», произведённого компанией ChiedoCover
от51017
610 ₽Оптовая цена

Коктейльная рюмка «Бола»

6
В наличии 48 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Блюдо для запекания прямоугольное «Крафт Терракота» фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от9 0509
9 890 ₽Оптовая цена

Блюдо для запекания прямоугольное «Крафт Терракота» фарфор

14
В наличии 47 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Горшок для запекания «Эмбер Каст Мэтт» чугун, дерево, произведённого компанией ChiedoCover
от1 4106
1 490 ₽

Горшок для запекания «Эмбер Каст Мэтт» чугун, дерево

7
В наличии 70 шт.
Настоящее фото товара Тарелка «Млечный путь изумрудный», произведённого компанией ChiedoCover
от1 290
Оптовая цена

Тарелка «Млечный путь изумрудный»

14
В наличии 18 шт.