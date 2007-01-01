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Блюдце «Скандинавия», диаметр 150мм - фото 1

Блюдце «Скандинавия», диаметр 150мм

Артикул: CH-062-518
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Диаметр150 мм
  • Вес0.255 кг
  • Материалкерамика

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке20 шт

Отзывы

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Товар в корзине

Блюдце «Скандинавия», диаметр 150мм
Блюдце «Скандинавия», диаметр 150мм
от 190
В корзине

С этим товаром покупают