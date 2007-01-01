Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Диаметр150 мм
- Объем0.2 л
- Материалкерамика
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке20 шт
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Кокотница, «Проотель», сталь нержавеющая, 160 мл, 180 мм
Ложка чайная, «Ром», сталь нержавеющая, 14,3 см, металлическая
Кокотница, «Проотель», сталь нержавеющая, 110 мл, 17 см
Доска для подачи прямоугольная с ручкой дуб
Мельница, ручная работа, «Матрешка», дерево, сталь нержавеющая
Кокотница, «Проотель», сталь нержавеющая, 160 мл, 180 мм
Ложка чайная, «Ром», сталь нержавеющая, 14,3 см, металлическая