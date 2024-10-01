Характеристики товара
Описание
Франция – страна, где о винах и посуде для их подачи знают все. Бренд Chef & Sommelier производит изысканную посуду для напитков из хрустального стекла с особыми свойствами. Материал прозрачный с красивым блеском, который подчеркивает цвет шампанского и вина. При тонких стенках посуда прочная и устойчива к царапинам, не мутнеет при частом использовании.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота220 мм
- Диаметр56 мм
- Вес0.233 кг
- Объем0.38 л
- Материалхрусталь
- Цветпрозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке6 шт