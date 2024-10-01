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Бокал для вина «Дистинкшн», 0.38л - фото 1Бокал для вина «Дистинкшн», 0.38л - фото 2

Бокал для вина «Дистинкшн», 0.38л

Артикул: CH-064-039
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Франция – страна, где о винах и посуде для их подачи знают все. Бренд Chef & Sommelier производит изысканную посуду для напитков из хрустального стекла с особыми свойствами. Материал прозрачный с красивым блеском, который подчеркивает цвет шампанского и вина. При тонких стенках посуда прочная и устойчива к царапинам, не мутнеет при частом использовании.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота220 мм
  • Диаметр56 мм
  • Вес0.233 кг
  • Объем0.38 л
  • Материалхрусталь
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт

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