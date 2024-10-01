Характеристики товара
Описание
Бокал для вина «Сasablanca» от производителя Pasabahce – это стильная сервировка повседневного и праздничного стола. Фужер имеет красивый дизайн – высокая ножка, резные стенки. Посуда предназначена для ежедневного использования – бокал выполнен из ударопрочного стекла, которое устойчиво к появлению сколов и трещин. Прозрачные стенки не искажают цвет напитка и не меняют свой первоначальный вид со временем.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота173 мм
- Диаметр88 мм
- Вес0.444 кг
- Объем0.34 л
- Материалстекло
- Цветпрозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке12 шт