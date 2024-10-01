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Бокал для вина «Касабланка», 0.34л - фото 1

Бокал для вина «Касабланка», 0.34л

Артикул: CH-064-056
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Бокал для вина «‎Сasablanca»‎ от производителя Pasabahce – это стильная сервировка повседневного и праздничного стола. Фужер имеет красивый дизайн – высокая ножка, резные стенки. Посуда предназначена для ежедневного использования – бокал выполнен из ударопрочного стекла, которое устойчиво к появлению сколов и трещин. Прозрачные стенки не искажают цвет напитка и не меняют свой первоначальный вид со временем.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота173 мм
  • Диаметр88 мм
  • Вес0.444 кг
  • Объем0.34 л
  • Материалстекло
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке12 шт

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