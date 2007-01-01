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Бокал Schott Zwiesel Beer Basic для пива на ножке - фото 1

Бокал Schott Zwiesel Beer Basic для пива на ножке

Артикул: CH-071-334
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Объем0.510 л
  • Материалстекло хрустальное

Отзывы

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Товар в корзине

Бокал Schott Zwiesel Beer Basic для пива на ножке
Бокал Schott Zwiesel Beer Basic для пива на ножке
1 390
В корзине

С этим товаром покупают