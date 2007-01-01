Характеристики товара
Описание
Чехол на стул – идеальное решение для ресторанов, кафе, отелей, банкетных залов и кейтеринговых компаний. Изготовленный из высококачественной эластичной ткани, он легко надевается на стулья, создавая аккуратный и стильный внешний вид.
Преимущества:
Элегантный дизайн: добавляет торжественности и уюта, подходит для мероприятий любого формата.
Универсальность: подходит для большинства стандартных стульев с округлой спинкой.
Простота использования: легко надевается и снимается, не требует глажки.
Долговечность: износостойкая ткань выдерживает многократные стирки, сохраняя первоначальный вид.
Экономия: доступное решение для обновления интерьера без замены мебели.
Легкость в уходе: легко стирается в машинке, быстро сохнет.
+15% к цене при пошиве по размерам заказчика
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Материалжуравинка
- Плотность194 г/м²
- Вид чехладля стульев
- Цветсиний
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет