Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Диаметр117 мм
- Материалфарфор
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке8 шт
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Ложка кофейная, «Библос», сталь нержавеющая, 2 мм, металлическая
Салатник «Кунстверк» овальный фарфор 0,53 л, белый
Стакан для горячих напитков, 220мл, фарфор, белый
Доска для подачи из дуба, темное дерево
Вилка столовая «Павловская»
Тарелка глубокая «Кунстверк», 0.45л
Ложка столовая «Павловская»
Стакан для подачи, «Мурано Оттико», стекло, 200 мл, 70 мм, прозрачный
Ложка кофейная, «Саппоро бэйсик», сталь нержавеющая, 20 мм, металлическая
Ведро для шампанского «Проотель» сталь нержавеющая 4,45 л, металлический
Чашка бульонная «Ресторан» стекло
Чашка бульонная «Виллоу» фарфор
Чашка бульонная «Крафт» без крышки, фарфор, терракот
Чашка бульонная «Симплисити Вайт» с ручками, фарфор
Чашка бульонная «Органикс» фарфор
Чашка бульонная фарфор, белая
Чашка бульонная «Блю дэппл» фарфор, белая
Чашка бульонная «Спайро» белый фарфор
Чашка бульонная «Лео» фарфор, белая
Чашка бульонная «Кантри Стайл» фарфор, зеленая
Ложка кофейная, «Библос», сталь нержавеющая, 2 мм, металлическая
Салатник «Кунстверк» овальный фарфор 0,53 л, белый
Стакан для горячих напитков, 220мл, фарфор, белый
Доска для подачи из дуба, темное дерево