Товар в корзине. Перейти
Чашка бульонная «Революшн», фарфор, бежевая - фото 1

Чашка бульонная «Революшн», фарфор, бежевая

Артикул: CH-061-676
9 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Чашка бульонная «Бид» фарфор
Фотография товара Чашка бульонная «Бид» фарфор от компании ChiedoCover.
Следующий Чашка бульонная «Кунстверк» 245мл, фарфор
Фотография товара Чашка бульонная «Кунстверк» 245мл, фарфор от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Диаметр120 мм
  • Материалфарфор
  • Цветбежевый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Салфетница «Белая», классический фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от36013
410 ₽Оптовая цена

Салфетница «Белая», классический фарфор

10
В наличии 88 шт.
Распродажа
Фотография товара Поднос из бамбука от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Поднос из бамбука, произведённого компанией ChiedoCover
от2 6705
2 790 ₽Оптовая цена

Поднос из бамбука

6
В наличии 5 шт.
Распродажа
Фотография товара Ложка столовая «Стил Пинк Голд Мэтт» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ложка столовая «Стил Пинк Голд Мэтт», произведённого компанией ChiedoCover
от32022
410 ₽Оптовая цена

Ложка столовая «Стил Пинк Голд Мэтт»

13
В наличии 144 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Салатник «Токио» из стекла 0,5 л, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от17020
210 ₽Оптовая цена

Салатник «Токио» из стекла 0,5 л, прозрачный

8
В наличии 123 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Чашка бульонная «Крафт» без крышки, фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от2 4207
2 590 ₽Оптовая цена

Чашка бульонная «Крафт» без крышки, фарфор

8
В наличии 350 шт.
Распродажа
Фотография товара Горшок для запекания, с крышкой, «Эклипс», фарфор, 450 мл, 122 мм, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Горшок для запекания, с крышкой, «Эклипс», фарфор, 450 мл, 122 мм, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 5408
5 990 ₽

Горшок для запекания, с крышкой, «Эклипс», фарфор, 450 мл, 122 мм, черный

6
В наличии 16 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Вилка для рыбы «Лаццо» сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от6903
710 ₽Оптовая цена

Вилка для рыбы «Лаццо» сталь нержавеющая

6
В наличии 96 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка глубокая «Эволюшнс Уайт», 0.95л, произведённого компанией ChiedoCover
от3004
310 ₽Оптовая цена

Тарелка глубокая «Эволюшнс Уайт», 0.95л

7
В наличии 300 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Чашка бульонная «Виктория» фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от49017
590 ₽Оптовая цена

Чашка бульонная «Виктория» фарфор

12
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Блюдо для подачи, ширина 500мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 1306
1 190 ₽Оптовая цена

Блюдо для подачи, ширина 500мм

5
В наличии

Другие товары из раздела приборы столовые

Распродажа
Настоящее фото товара Чашка бульонная «Пати», фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от4904
510 ₽Оптовая цена

Чашка бульонная «Пати», фарфор

10
В наличии 35 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Чашка бульонная «Крафт» без крышки, фарфор, коричневая, произведённого компанией ChiedoCover
от2 4207
2 590 ₽Оптовая цена

Чашка бульонная «Крафт» без крышки, фарфор, коричневая

15
В наличии 1 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Чашка бульонная 300мл, фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от28010
310 ₽Оптовая цена

Чашка бульонная 300мл, фарфор

7
В наличии 677 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Чашка бульонная «Симплисити Вайт» с крышкой фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от1 9507
2 090 ₽Оптовая цена

Чашка бульонная «Симплисити Вайт» с крышкой фарфор

5
В наличии 71 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Чашка бульонная «Симплисити Вайт» 475мл, фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от81010
900 ₽Оптовая цена

Чашка бульонная «Симплисити Вайт» 475мл, фарфор

7
В наличии 192 шт.
Настоящее фото товара Чашка бульонная «Кантри Стайл» фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от1 000
Оптовая цена

Чашка бульонная «Кантри Стайл» фарфор

15
В наличии 130 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Чашка бульонная «Спайро» белый фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от1 6702
1 690 ₽Оптовая цена

Чашка бульонная «Спайро» белый фарфор

8
В наличии 261 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Чашка бульонная «Чино» фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от1 0108
1 090 ₽Оптовая цена

Чашка бульонная «Чино» фарфор

5
В наличии 12 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Чашка бульонная «Белая» Принц фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от3808
410 ₽Оптовая цена

Чашка бульонная «Белая» Принц фарфор

12
В наличии 118 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Чашка бульонная «Рэд Лайн» фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от7002
710 ₽Оптовая цена

Чашка бульонная «Рэд Лайн» фарфор

14
В наличии 48 шт.

Товар в корзине

Чашка бульонная «Революшн», фарфор, бежевая
Чашка бульонная «Революшн», фарфор, бежевая
от 1 740
1 790 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Салфетница «Белая», классический фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от36013
410 ₽Оптовая цена

Салфетница «Белая», классический фарфор

10
В наличии 88 шт.
Распродажа
Фотография товара Поднос из бамбука от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Поднос из бамбука, произведённого компанией ChiedoCover
от2 6705
2 790 ₽Оптовая цена

Поднос из бамбука

6
В наличии 5 шт.
Распродажа
Фотография товара Ложка столовая «Стил Пинк Голд Мэтт» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ложка столовая «Стил Пинк Голд Мэтт», произведённого компанией ChiedoCover
от32022
410 ₽Оптовая цена

Ложка столовая «Стил Пинк Голд Мэтт»

13
В наличии 144 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Салатник «Токио» из стекла 0,5 л, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от17020
210 ₽Оптовая цена

Салатник «Токио» из стекла 0,5 л, прозрачный

8
В наличии 123 шт.