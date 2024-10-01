Товар в корзине. Перейти
Чашка кофейная «Маррон Реативо» - фото 1

Чашка кофейная «Маррон Реативо»

Артикул: CH-065-214
5 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Чашка кофейная «Эрбосо Реативо»
Фотография товара Чашка кофейная «Эрбосо Реативо» от компании ChiedoCover.
Следующий Чашка кофейная «Кантри Стайл»
Фотография товара Чашка кофейная «Кантри Стайл» от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Диаметр60 мм
  • Объем0,08 л
  • Материалфарфор
  • Цветкоричневый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке18 шт

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Стул Кензи мятный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кензи мятный, произведённого компанией ChiedoCover
от11 49019
14 090 ₽Оптовая цена

Стул Кензи мятный

75
В наличии 109 шт.В пути 100 шт.
Фотография товара Чехол Е03 на стул Eames, горчичный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол Е03 на стул Eames, горчичный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 225

Чехол Е03 на стул Eames, горчичный

37
Фотография товара Стол журнальный Аpriori Т, овальный, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол журнальный Аpriori Т, овальный, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от52 090
Оптовая цена

Стол журнальный Аpriori Т, овальный, белый

39
Фотография товара Стул Рануа дуб, тон рич от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Рануа дуб, тон рич, произведённого компанией ChiedoCover
от28 890
Оптовая цена

Стул Рануа дуб, тон рич

50
Фотография товара Честер Пуф тканевый каркасный коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Честер Пуф тканевый каркасный коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от17 290
Оптовая цена

Честер Пуф тканевый каркасный коричневый

36
Распродажа
Фотография товара Стул Чилли латте велюр / черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Чилли латте велюр / черный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 4906
6 900 ₽Оптовая цена

Стул Чилли латте велюр / черный

46
В наличии 2 шт.
Фотография товара Кровать Тускул с подъемным механизмом от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кровать Тускул с подъемным механизмом, произведённого компанией ChiedoCover
от18 990
Оптовая цена

Кровать Тускул с подъемным механизмом

11

Другие товары из раздела чашки кофейные

Настоящее фото товара Кофейная пара «Млечный путь оранжевый», произведённого компанией ChiedoCover
от460
Оптовая цена

Кофейная пара «Млечный путь оранжевый»

5
В наличии 9 шт.
Настоящее фото товара Чашка кофейная «Кунстверк», фарфор 80 мл, произведённого компанией ChiedoCover
от100
Оптовая цена

Чашка кофейная «Кунстверк», фарфор 80 мл

13
В наличии 200 шт.
Настоящее фото товара Чашка кофейная «Крафт Грин», произведённого компанией ChiedoCover
от750
Оптовая цена

Чашка кофейная «Крафт Грин»

15
В наличии 101 шт.
Настоящее фото товара Чашка кофейная «Кейрвейр», произведённого компанией ChiedoCover
от130
Оптовая цена

Чашка кофейная «Кейрвейр»

9
В наличии 408 шт.
Настоящее фото товара Чашка кофейная «Чино», фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от400
Оптовая цена

Чашка кофейная «Чино», фарфор

15
В наличии 24 шт.
Настоящее фото товара Чашка кофейная «Акапулько», фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от490
Оптовая цена

Чашка кофейная «Акапулько», фарфор

7
В наличии 102 шт.
Настоящее фото товара Чашка кофейная «Лайфстиль», фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от580
Оптовая цена

Чашка кофейная «Лайфстиль», фарфор

14
В наличии 52 шт.
Настоящее фото товара Чашка кофейная «Лив», произведённого компанией ChiedoCover
от450
Оптовая цена

Чашка кофейная «Лив»

9
В наличии 13 шт.
Настоящее фото товара Чашка кофейная «Торино», произведённого компанией ChiedoCover
от540

Чашка кофейная «Торино»

13
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Чашка кофейная «Пур-Амор», фарфор, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от880
Оптовая цена

Чашка кофейная «Пур-Амор», фарфор, желтый

5
В наличии 36 шт.

Товар в корзине

Чашка кофейная «Маррон Реативо»
Чашка кофейная «Маррон Реативо»
от 310
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Стул Кензи мятный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кензи мятный, произведённого компанией ChiedoCover
от11 49019
14 090 ₽Оптовая цена

Стул Кензи мятный

75
В наличии 109 шт.В пути 100 шт.
Фотография товара Чехол Е03 на стул Eames, горчичный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол Е03 на стул Eames, горчичный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 225

Чехол Е03 на стул Eames, горчичный

37
Фотография товара Стол журнальный Аpriori Т, овальный, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол журнальный Аpriori Т, овальный, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от52 090
Оптовая цена

Стол журнальный Аpriori Т, овальный, белый

39
Фотография товара Стул Рануа дуб, тон рич от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Рануа дуб, тон рич, произведённого компанией ChiedoCover
от28 890
Оптовая цена

Стул Рануа дуб, тон рич

50