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Чайник заварочный «Кунстверк», фарфор 0,9 л, белый - фото 1

Чайник заварочный «Кунстверк», фарфор 0,9 л, белый

Артикул: CH-065-328
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина225 мм
  • Высота85 мм
  • Диаметр100/72 мм
  • Вес0,71 кг
  • Объем0,9 л
  • Материалфарфор
  • Цветбелый

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