Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина225 мм
- Высота85 мм
- Диаметр100/72 мм
- Вес0,71 кг
- Объем0,9 л
- Материалфарфор
- Цветбелый
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
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