Характеристики товара
Описание
Чайник заварочный с крышкой – это идеальная посуда для сервировки домашних завтраков и чайных церемоний. Заварник сделан из белого фарфора без примесей и покрыт глянцевой глазурью.
Для удобства использования сделана ручка–ушко, с ее помощью можно легко разливать напиток, не обжигаясь при захвате. Чайник имеет оригинальную приплюснутую форму, и несмотря на свой миниатюрный размер, он вмещает 700 мл напитка.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина205 мм
- Высота83 мм
- Диаметр90 мм
- Вес0,635 кг
- Объем0,7 л
- Материалфарфор
- Цветбелый