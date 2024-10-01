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Чайник заварочный «Кунстверк» из фарфора 0,7 л, белый - фото 1Чайник заварочный «Кунстверк» из фарфора 0,7 л, белый - фото 2

Чайник заварочный «Кунстверк» из фарфора 0,7 л, белый

Артикул: CH-065-346
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Чайник заварочный с крышкой – это идеальная посуда для сервировки домашних завтраков и чайных церемоний. Заварник сделан из белого фарфора без примесей и покрыт глянцевой глазурью.

Для удобства использования сделана ручка–ушко, с ее помощью можно легко разливать напиток, не обжигаясь при захвате. Чайник имеет оригинальную приплюснутую форму, и несмотря на свой миниатюрный размер, он вмещает 700 мл напитка.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина205 мм
  • Высота83 мм
  • Диаметр90 мм
  • Вес0,635 кг
  • Объем0,7 л
  • Материалфарфор
  • Цветбелый

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