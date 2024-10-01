Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Вес0,45 кг
- Объем1 л
- МатериалТермостойкое стекло
- Цветпрозрачный
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Бокал для вина «Брио»
Бокал для вина «Ле вин», 0,76л
Кружка для пива «Банка», 0,62л
Кружка для пива «Хаворт», 0,57л
Кружка для пива «Данубио» 0,3л
Коктейльная рюмка «Спикизи», 0,15л
Коктейльная рюмка «Ательер», 0,3л
Чайник заварочный «Пастораль», фарфор 0,775 л
Чайник заварочный «Проотель», термостойкое стекло 0,4 л
Чайник заварочный «Проотель» из термостойкого стекла 0,6 л
Чайник заварочный «Крафт Вайт», фарфор 0,425 л
Чайник заварочный «Таир», фарфор 0,45 л
Чайник заварочный «Прити ти», стекло 0,5 л
Чайник заварочный «Карат», фарфор 0,35 л
Чайник заварочный «Мелодия» с крышкой, фарфор 0,75 л, белый
Чайник заварочный, стекло, дерево 0,5 л
Чайник заварочный «Акварель» классик, фарфор 0,4 л