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Чайник заварочный «Проотель», термостойкое стекло 1 л, прозрачный - фото 1

Чайник заварочный «Проотель», термостойкое стекло 1 л, прозрачный

Артикул: CH-066-010
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Вес0,45 кг
  • Объем1 л
  • МатериалТермостойкое стекло
  • Цветпрозрачный

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