Характеристики товара
Описание
Материал — бифлекс
Плотность — 295 г/м²
Цвет чехла может быть любым
+15% к цене при пошиве
по размерам заказчика
Материал — бифлекс
Плотность — 295 г/м²
Цвет чехла может быть любым
+15% к цене при пошиве
по размерам заказчика
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