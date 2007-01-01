Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Хит 25 с подлокотниками, каркас черный муар, с принтом Pinky, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Хит 25 с подлокотниками, каркас черный муар, с принтом Pinky
15 оценок
3 890
Товар в корзине. Перейти
Стул Хит 25 с подлокотниками, каркас черный муар, с принтом Pinky - фото 1Стул Хит 25 с подлокотниками, каркас черный муар, с принтом Pinky - фото 2Стул Хит 25 с подлокотниками, каркас черный муар, с принтом Pinky - фото 3Стул Хит 25 с подлокотниками, каркас черный муар, с принтом Pinky - фото 4Стул Хит 25 с подлокотниками, каркас черный муар, с принтом Pinky - фото 5Стул Хит 25 с подлокотниками, каркас черный муар, с принтом Pinky - фото 6Стул Хит 25 с подлокотниками, каркас черный муар, с принтом Pinky - фото 7Стул Хит 25 с подлокотниками, каркас черный муар, с принтом Pinky - фото 8
Фотографии покупателей
Реальное изображение товара 1 Стул Хит 25 с подлокотниками, каркас черный муар, с принтом Pinky производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Стул Хит 25 с подлокотниками, каркас черный муар, с принтом Pinky производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Стул Хит 25 с подлокотниками, каркас черный муар, с принтом Pinky производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 4 Стул Хит 25 с подлокотниками, каркас черный муар, с принтом Pinky производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 5 Стул Хит 25 с подлокотниками, каркас черный муар, с принтом Pinky производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 6 Стул Хит 25 с подлокотниками, каркас черный муар, с принтом Pinky производства ChiedoCover
+1Реальное изображение товара 7 Стул Хит 25 с подлокотниками, каркас черный муар, с принтом Pinky производства ChiedoCover
Хит

Стул Хит 25 с подлокотниками, каркас черный муар, с принтом Pinky

Артикул: CH-084-073
15 оценокХит продаж
Основные характеристики
  • Ширина420 мм
  • Глубина575 мм
  • Высота930 мм
  • Ширина сиденья370 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Патрик 20мм - золото, велюр сиреневый
Фотография товара Стул Патрик 20мм - золото, велюр сиреневый от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Сахара 25мм с наружними заглушками
Фотография товара Стул Сахара 25мм с наружними заглушками от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стулья Хит — универсальная модель, которая прекрасно подходит для банкетного зала, а также кафе и ресторана. Эти стулья имеют металлический каркас — сталь, благодаря чему создается повышенная устойчивость и износостойкость. Оснащенный эргономичными подлокотниками, он обеспечивает поддержку и комфорт во время длительных мероприятий. Они рассчитаны на повседневное пользование и имеют большой эксплуатационный срок. Мягкая обивка стула обеспечит комфортное времяпрепровождение, современный, европейский дизайн позволяет удачно гармонировать практически с любым стилем интерьера.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина420 мм
  • Глубина575 мм
  • Высота930 мм
  • Ширина сиденья370 мм
  • Глубина сиденья410 мм
  • Высота до сиденья465 мм
  • Профиль каркаса25 мм
  • Толщина стенки каркаса1.2 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Модификации стулаподлокотники
  • Цветразноцветный
  • Страна изготовленияРоссия
  • Обивкаткань
  • Цвет каркасачерный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке8 шт
  • Ширина упаковки600 мм
  • Высота упаковки1900 мм
  • Глубина упаковки850 мм
  • Объём упаковки0.97 м3
  • Изделия стопируютсяДа
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку
Надёжная упаковка
Надёжная упаковка

Обматываем 1-2 штуки воздушно-пузырьковой пленкой и плотным картоном, чтобы мебель не деформировалась, не пачкалась, а покрытие или обивка не испортились.

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Сделаем стулья на заказ

Изготовим стулья под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму

Индивидуальный заказ

Похожие товары

Распродажа
Фотография товара Стул Дания 25мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Дания 25мм, произведённого компанией ChiedoCover
от2 50031
3 599 ₽

Стул Дания 25мм

122
Акция
Фотография товара Стул Хит 25мм - золото, синяя корона от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - золото, синяя корона, произведённого компанией ChiedoCover
от1 84017
2 215 ₽

Стул Хит 25мм - золото, синяя корона

60
В наличии 49 шт.
Акция
Фотография товара Стул Хит 20мм с каретной стяжкой, золото, кожзам голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 20мм с каретной стяжкой, золото, кожзам голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от3 6303
3 735 ₽

Стул Хит 20мм с каретной стяжкой, золото, кожзам голубой

116
Распродажа
Фотография товара Стул складной Мармарис, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул складной Мармарис, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 59022
4 590 ₽Оптовая цена

Стул складной Мармарис, черный

34
Акция
Фотография товара Стул Хит 20мм - золото, велюр желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, велюр желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 69022
2 155 ₽

Стул Хит 20мм - золото, велюр желтый

123
Онлайн показ
Фотография товара Стул Laval, пыльно-фиолетовый бархат/ золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Laval, пыльно-фиолетовый бархат/ золото, произведённого компанией ChiedoCover
8 1909
8 990 ₽Оптовая цена

Стул Laval, пыльно-фиолетовый бархат/ золото

46
В наличии 2 шт.
Фотография товара Стул Дарио, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Дарио, белый, произведённого компанией ChiedoCover
17 190
Оптовая цена

Стул Дарио, белый

84
В наличии 25 шт.
Акция
Фотография товара Стул Хит 20мм, жаккард ромб красный, ПО, черный муар от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 20мм, жаккард ромб красный, ПО, черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
от1 650

Стул Хит 20мм, жаккард ромб красный, ПО, черный муар

13
Хит
Фотография товара Стул Азия 25, жаккард корона зеленая, каркас золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Азия 25, жаккард корона зеленая, каркас золото, произведённого компанией ChiedoCover
от1 95028
2 690 ₽

Стул Азия 25, жаккард корона зеленая, каркас золото

5
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стул Кейт складной черный, черные ножки от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кейт складной черный, черные ножки, произведённого компанией ChiedoCover
4 390
Оптовая цена

Стул Кейт складной черный, черные ножки

26
В наличии 142 шт.

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Стол Лидер 1, 1200x600, венге, серебро, кромка ПВХ, без отбойников от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1200x600, венге, серебро, кромка ПВХ, без отбойников, произведённого компанией ChiedoCover
от3 79018
4 590 ₽

Стол Лидер 1, 1200x600, венге, серебро, кромка ПВХ, без отбойников

14
Настоящее фото товара Стол мобильный складной ясень шимо, белый, 22 мм, 120*70, произведённого компанией ChiedoCover
16 390
Оптовая цена

Стол мобильный складной ясень шимо, белый, 22 мм, 120*70

8
Фотография товара Чехол Е04 на стул Eames, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол Е04 на стул Eames, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 390

Чехол Е04 на стул Eames, зеленый

46
Хит
Фотография товара Тележка для складных стульев от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для складных стульев, произведённого компанией ChiedoCover
15 490

Тележка для складных стульев

96
В пути 2 шт.
Распродажа
Фотография товара Чехол на стол 21 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на стол 21, произведённого компанией ChiedoCover
1 99034
2 990 ₽

Чехол на стол 21

15
Настоящее фото товара Стол уличный Бистро, произведённого компанией ChiedoCover
от19 190
Оптовая цена

Стол уличный Бистро

30
Фотография товара Cтол кофейный «Аран» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Cтол кофейный «Аран», произведённого компанией ChiedoCover
48 090
Оптовая цена

Cтол кофейный «Аран»

34
Фотография товара Обеденная группа стол Лидер 1, 4 стула Хит 20мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Обеденная группа стол Лидер 1, 4 стула Хит 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
от11 590

Обеденная группа стол Лидер 1, 4 стула Хит 20мм

493
Фотография товара Стол Лидер 1, 1500х800*750, орех, каркас черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1500х800*750, орех, каркас черный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 090
Оптовая цена

Стол Лидер 1, 1500х800*750, орех, каркас черный

10
Настоящее фото товара Стол мобильный складной венге, белый, 22 мм, 120*70, произведённого компанией ChiedoCover
16 390
Оптовая цена

Стол мобильный складной венге, белый, 22 мм, 120*70

8

Другие товары из раздела банкетные стулья

Хит
Фотография товара Стул Азия 25мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Азия 25мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 95028
2 690 ₽

Стул Азия 25мм

106
Распродажа
Фотография товара Стул Патрик 20мм - золото, рогожка салатовая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Патрик 20мм - золото, рогожка салатовая, произведённого компанией ChiedoCover
от2 80034
4 240 ₽

Стул Патрик 20мм - золото, рогожка салатовая

132
Фотография товара Стул Браун 25мм - черный, синяя корона от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Браун 25мм - черный, синяя корона, произведённого компанией ChiedoCover
от2 700

Стул Браун 25мм - черный, синяя корона

128
Распродажа
Фотография товара Стул Сахара 25мм - коричневый, коричневый арш от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Сахара 25мм - коричневый, коричневый арш, произведённого компанией ChiedoCover
от2 44017
2 920 ₽

Стул Сахара 25мм - коричневый, коричневый арш

122
Фотография товара Стул Стэп, береза/ груша от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Стэп, береза/ груша, произведённого компанией ChiedoCover
от19 890
Оптовая цена

Стул Стэп, береза/ груша

33
Хит
Фотография товара Стул Азия 20, жаккард корона красная, каркас золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Азия 20, жаккард корона красная, каркас золото, произведённого компанией ChiedoCover
от1 85029
2 580 ₽

Стул Азия 20, жаккард корона красная, каркас золото

14
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стул Кейт складной коричневый, под дерево от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кейт складной коричневый, под дерево, произведённого компанией ChiedoCover
4 390
Оптовая цена

Стул Кейт складной коричневый, под дерево

26
В наличии 10 шт.В пути 100 шт.
Хит
Фотография товара Хит 20, жаккард корона синяя, каркас шампань от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Хит 20, жаккард корона синяя, каркас шампань, произведённого компанией ChiedoCover
от1 840

Хит 20, жаккард корона синяя, каркас шампань

13
В наличии 1 шт.
Хит
Фотография товара Стул Хит 25мм, жаккард корона светло-бежевый, каркас золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 25мм, жаккард корона светло-бежевый, каркас золото, произведённого компанией ChiedoCover
от1 89023
2 435 ₽

Стул Хит 25мм, жаккард корона светло-бежевый, каркас золото

15
В наличии 189 шт.В пути 19 шт.
Хит
Фотография товара Стул Хит 25, жаккард Арш Изумруд, каркас золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 25, жаккард Арш Изумруд, каркас золото, произведённого компанией ChiedoCover
от1 790

Стул Хит 25, жаккард Арш Изумруд, каркас золото

13
В наличии 9 шт.

Товар в корзине

Стул Хит 25 с подлокотниками, каркас черный муар, с принтом Pinky
Стул Хит 25 с подлокотниками, каркас черный муар, с принтом Pinky
от 3 890
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Стол Лидер 1, 1200x600, венге, серебро, кромка ПВХ, без отбойников от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1200x600, венге, серебро, кромка ПВХ, без отбойников, произведённого компанией ChiedoCover
от3 79018
4 590 ₽

Стол Лидер 1, 1200x600, венге, серебро, кромка ПВХ, без отбойников

14
Настоящее фото товара Стол мобильный складной ясень шимо, белый, 22 мм, 120*70, произведённого компанией ChiedoCover
16 390
Оптовая цена

Стол мобильный складной ясень шимо, белый, 22 мм, 120*70

8
Фотография товара Чехол Е04 на стул Eames, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол Е04 на стул Eames, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 390

Чехол Е04 на стул Eames, зеленый

46
Хит
Фотография товара Тележка для складных стульев от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для складных стульев, произведённого компанией ChiedoCover
15 490

Тележка для складных стульев

96
В пути 2 шт.

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности