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Настоящее фото товара Чехол на стул 01, бифлекс белый, произведённого компанией ChiedoCover
Чехол на стул 01, бифлекс белый
8 оценок
56038
890 ₽
Товар в корзине. Перейти
Чехол на стул 01, бифлекс белый - фото 1Чехол на стул 01, бифлекс белый - фото 2Чехол на стул 01, бифлекс белый - фото 3Чехол на стул 01, бифлекс белый - фото 4Чехол на стул 01, бифлекс белый - фото 5Чехол на стул 01, бифлекс белый - фото 6
Товар в интерьере
Реальное изображение товара 1 Чехол на стул 01, бифлекс белый производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Чехол на стул 01, бифлекс белый производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Чехол на стул 01, бифлекс белый производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 4 Чехол на стул 01, бифлекс белый производства ChiedoCover
Хит

Чехол на стул 01, бифлекс белый

Артикул: CH-052-835
8 оценокХит продаж
Основные характеристики
  • Материалспандекс, бифлекс
  • Вид чехладля стульев
  • Тип тканидля чехлов
  • Цветбелый
Все характеристики
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Характеристики товара

Описание

Чехол на стул – идеальное решение для ресторанов, кафе, отелей, банкетных залов и кейтеринговых компаний. Изготовленный из высококачественной эластичной ткани, он легко надевается на стулья, создавая аккуратный и стильный внешний вид.

Бифлекс более плотный, чем спандекс. Под ним не просматривается рисунок мебели.

Растягивается в нескольких направлениях и возвращается в прежнюю форму.

Преимущества:

Элегантный дизайн: добавляет торжественности и уюта, подходит для мероприятий любого формата.

Универсальность: подходит для большинства стандартных стульев с округлой спинкой.

Простота использования: легко надевается и снимается, не требует глажки.

Долговечность: износостойкая ткань выдерживает многократные стирки, сохраняя первоначальный вид.

Экономия: доступное решение для обновления интерьера без замены мебели.

Легкость в уходе: легко стирается в машинке, быстро сохнет.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Материалспандекс, бифлекс
  • Вид чехладля стульев
  • Тип тканидля чехлов
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатацииИнструкция по замерам
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Надёжная упаковка

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