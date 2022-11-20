Характеристики товара
Основные характеристики
- Материалбифлекс
- Плотность300 г/м²
- Вид чехладля стульев
- Цветбелый
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Изготовим чехлы на стулья под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму
Чехол 33
Чехол 46 с прямой спинкой, фисташковый
Чехол 01 с прямой спинкой, белый
Чехол Е01 на стул Eames, серый
Чехол Е01 на стул Eames, уплотненный коричневый
Универсальный чехол лен с декором
Чехол на стул Frankfurt, елка, серый
Чехол на стул со спинкой CHILLY, бежевый
Чехол на стул со спинкой CHILLY, серый
Чехол на табурет уплотненный, темно-коричневый
Подсветка Gleam белый
Подвесной светильник Bellevue №6
Стол Veneto D110 стекло
Подвесной светодиодный светильник V4080-PL True
Подвесной светодиодный светильник V4081-PL True
Cтол Орхус 180 см массив дуба, тон американский орех нью
Стол письменный Pyramid 118*53 белый/светлое дерево
Стул барный Cooper Экокожа Черный
Кресло Floret белый
Стул обеденный Балла, темно-серый, коричневая экокожа