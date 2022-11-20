Чехол Е04 на стул Eames, зеленый

5 оценок

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Чехол Е04 на стул Eames, зеленый

4.6
1 253 ₽
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Чехол Е04 на стул Eames, серый
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Чехол Е04 на стул Eames, серый

Характеристики товара

Описание

Чехол уплотнен термостёжкой и прострочен "ромбом" по детали сиденья и передней части спинки

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Основные характеристики

  • Материалвелюр
  • Цветзеленый

Сошьём чехол на стул на заказ

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