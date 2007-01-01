Характеристики товара
Описание
Стильный стул EAMES DSW БАРНЫЙ по праву считается грандиозным изобретением в мире дизайна мебели, задавшим новую тенденцию для его развития. Простая, грациозная форма подходит для любого места, как для дома, так и для ресторана, кафе, развлекательного центра, офиса или отеля.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина560 мм
- Глубина560 мм
- Высота1080 мм
- Высота до сиденья700 мм
- Материалполипропилен
- Материал сиденьяпластик
- Материал каркасасталь, дерево
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
- Ширина упаковки590 мм
- Высота упаковки600 мм
- Глубина упаковки490 мм
- Вес упаковки6.4 кг
- Объём упаковки0.17 м3
- Изделия стопируютсяНет