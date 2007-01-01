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Настоящее фото товара Cтул Eames DSW Барный Черный, произведённого компанией ChiedoCover
Cтул Eames DSW Барный Черный
33 оценки
4 390
Товар в корзине. Перейти
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Cтул Eames DSW Барный Черный

Артикул: CH-032-543
33 оценки
Основные характеристики
  • Ширина560 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота1080 мм
  • Высота до сиденья700 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стильный стул EAMES DSW БАРНЫЙ по праву считается грандиозным изобретением в мире дизайна мебели, задавшим новую тенденцию для его развития. Простая, грациозная форма подходит для любого места, как для дома, так и для ресторана, кафе, развлекательного центра, офиса или отеля.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина560 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота1080 мм
  • Высота до сиденья700 мм
  • Материалполипропилен
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасасталь, дерево
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки590 мм
  • Высота упаковки600 мм
  • Глубина упаковки490 мм
  • Вес упаковки6.4 кг
  • Объём упаковки0.17 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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