Характеристики товара
Описание
Кожаный чехол на стул со спинкой Eames с прострочкой в виде ромба. Чехол на стул кухонный станет защитой для вашей мебели и продлит срок ее службы. В сиденье и спинку чехла вшит поролон. Чехол на стул полностью закрывает спинку и сиденье стула. Фиксируется с помощью резинки, вшитой в нижнюю часть сиденья. Схема с размерами стула есть в фотографиях. Высота спинки - 42 см, ширина спинки у основания - 44 см, ширина спинки в верхней узкой части - 25 см, ширина сиденья - 46 см, глубина сиденья - 40 см. Цвет цехла на фото и в жизни может немного отличаться. Это зависит от цветопередачи дисплея и освещения в помещении.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина400 мм
- Ширина460 мм
- Материалэкокожа
- Вид чехладля стульев Eames
- Цветсерый
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет