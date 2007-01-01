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Настоящее фото товара Чехол для Eames, прострочка ромб, 40 х 46см, произведённого компанией ChiedoCover
Чехол для Eames, прострочка ромб, 40 х 46см
50 оценок
1 390
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Чехол для Eames, прострочка ромб, 40 х 46см

Артикул: CH-032-610
50 оценок
Основные характеристики
  • Длина400 мм
  • Ширина460 мм
  • Материалэкокожа
  • Вид чехладля стульев Eames
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Кожаный чехол на стул со спинкой Eames с прострочкой в виде ромба. Чехол на стул кухонный станет защитой для вашей мебели и продлит срок ее службы. В сиденье и спинку чехла вшит поролон. Чехол на стул полностью закрывает спинку и сиденье стула. Фиксируется с помощью резинки, вшитой в нижнюю часть сиденья. Схема с размерами стула есть в фотографиях. Высота спинки - 42 см, ширина спинки у основания - 44 см, ширина спинки в верхней узкой части - 25 см, ширина сиденья - 46 см, глубина сиденья - 40 см. Цвет цехла на фото и в жизни может немного отличаться. Это зависит от цветопередачи дисплея и освещения в помещении.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина400 мм
  • Ширина460 мм
  • Материалэкокожа
  • Вид чехладля стульев Eames
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатацииИнструкция по замерам
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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