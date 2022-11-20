Чехол уплотнен термостёжкой и прострочен "ромбом" по детали сиденья и передней части спинки
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Новогодний чехол на стул 02
Новогодний бант на стул 11
Салфетки Ричард 45x45см, светло-бежевый
Стул Frankfurt пэчворк
Стул Frankfurt розовый велюр
Стул Frankfurt голубой велюр
Кресло мужское барбер Ричард, каркас крашенный металл
Светильник настенный 01551
Светильник настенный 01550
Стол Веранда, 160
Чехол Е04 на стул Eames, серый
Чехол Е04 на стул Eames, зеленый
Чехол Е04 на стул Eames, коричневый
Чехол Е04 на стул Eames, бежевый
Чехол Е07 на стул Eames, горчичный
Чехол Е03 на стул Eames, бежевый
Чехол Е03 на стул Eames, серый
Чехол Е03 на стул Eames, коричневый