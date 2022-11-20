Чехол Е07 на стул Eames, желтый

15 оценок

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Чехол Е07 на стул Eames, желтый

4.2
1 100 ₽
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Характеристики товара

Описание

Чехол уплотнен термостёжкой и прострочен "ромбом" по детали сиденья и передней части спинки

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Основные характеристики

  • Материалвелюр
  • Цветжелтый

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Выполненные заказы

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