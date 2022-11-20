Товар в корзине. Перейти
Кресло Eames DAW Барное Красное - фото 1 Кресло Eames DAW Барное Красное - фото 2 Кресло Eames DAW Барное Красное - фото 3

Кресло Eames DAW Барное Красное

15 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло Eames DAW Барное Белое
Кресло Eames DAW Барное Белое
Следующий Кресло Eames DAW Барное Желтое
Кресло Eames DAW Барное Белое

Характеристики товара

Описание

Кресло Eames DAW Барный хорошо впишется в интерьер скандинавского стиля. Это невероятно удобная и практичная мебель, которая станет отличным дополнением барной стойки. Кресло имеет усиленное крепление и выдерживает нагрузки до 150 кг, оно мягко поддерживает спину, имея оптимальные размеры для комфортного использования продолжительное время.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота1130 мм
  • Высота до сиденья710 мм
  • Ширина610 мм
  • Глубина620 мм
  • Материалполипропилен
  • Цветкрасный
  • Страна изготовленияКитай
С этим товаром покупают
Стул Кроссбэк пластиковый красныйНастоящее фото товара Стул Кроссбэк пластиковый красный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 99056
8 990 ₽Оптовая цена
11

Стул Кроссбэк пластиковый красный

В наличии 3 шт.
Стул Кроссбэк, венге, градиентНастоящее фото товара Стул Кроссбэк, венге, градиент, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990
109Хит

Стул Кроссбэк, венге, градиент

Стул Кроссбэк, корицаНастоящее фото товара Стул Кроссбэк, корица, произведённого компанией ChiedoCover
от5 3904
5 590 ₽
14

Стул Кроссбэк, корица

Кресло пластиковое Cross XL, темно-серыйНастоящее фото товара Кресло пластиковое Cross XL, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 490
Оптовая цена
12

Кресло пластиковое Cross XL, темно-серый

Стул пластиковый Cross, темно-серыйНастоящее фото товара Стул пластиковый Cross, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 990
Оптовая цена
8

Стул пластиковый Cross, темно-серый

Стул пластиковый Cross, оливковыйНастоящее фото товара Стул пластиковый Cross, оливковый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 990
Оптовая цена
12

Стул пластиковый Cross, оливковый

Стул Кроссбэк, береза/ грушаНастоящее фото товара Стул Кроссбэк, береза/ груша, произведённого компанией ChiedoCover
10 190
Оптовая цена
12

Стул Кроссбэк, береза/ груша

Другие товары из разделастулья по расположению
Кресло Eames DAW Барное СероеНастоящее фото товара Кресло Eames DAW Барное Серое, произведённого компанией ChiedoCover
7 790
Оптовая цена
10

Кресло Eames DAW Барное Серое

Кресло Eames DAW Барное ЧерноеНастоящее фото товара Кресло Eames DAW Барное Черное, произведённого компанией ChiedoCover
7 790
Оптовая цена
7

Кресло Eames DAW Барное Черное

Кресло Eames DAW Барное Patchwork BlueНастоящее фото товара Кресло Eames DAW Барное Patchwork Blue, произведённого компанией ChiedoCover
11 690
Оптовая цена
8

Кресло Eames DAW Барное Patchwork Blue

Кресло Eames DAW Барное Patchwork Black&WhiteНастоящее фото товара Кресло Eames DAW Барное Patchwork Black&White, произведённого компанией ChiedoCover
11 690
Оптовая цена
10

Кресло Eames DAW Барное Patchwork Black&White

Стул Хит 20мм - кожзамНастоящее фото товара Стул Хит 20мм - кожзам, произведённого компанией ChiedoCover
от1 69029
2 350 ₽
11

Стул Хит 20мм - кожзам

Стул Патрик 20ммНастоящее фото товара Стул Патрик 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
от2 19021
2 760 ₽
106Хит

Стул Патрик 20мм