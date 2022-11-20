Компактный квадратный стол «Лайт», 80x80 со стеклянной столешницей, которая оплетается ротангом. Такой стол подойдёт для эклектичных интерьеров и гостиных в стиле Модерн. За счёт своей практичности подходит заведениям из индустрии гостеприимства.
Стол Vega 150
Стол Кофейный №1
Стол Лофт А1
Салфетка Гобелен, этника
Диван-кровать ПОРТЛЕНД-3, розово-серый, левый угол
Диван-кровать ПОРТЛЕНД-3, молочный, правый угол
Диван-кровать ПОРТЛЕНД-3, темно-бежевый, левый угол
Диван-кровать ПОРТЛЕНД-3, светло-синий, правый угол
Диван-кровать ПОРТЛЕНД-3, серый, левый угол
Стол уличный Океан
Стол уличный Севу
Комплект уличной мебели Штайн-2
Комплект уличной мебели Штайн-3
Комплект уличной мебели Кемер-2
Комплект уличной мебели Кемер
Комплект уличной мебели Кемер-3
Комплект уличной мебели Коста