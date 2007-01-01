Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стол Фуд-корт, произведённого компанией ChiedoCover
Стол Фуд-корт
34 оценки
11 59061
29 190 ₽
Стол Фуд-корт

Артикул: CH-032-055
Основные характеристики
  • Высота750 мм
  • Диаметр1000 мм
  • Вид кромкиПВХ
  • Цветкоричневый, белый
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Стол Фуд-корт – стильное и практичное решение для общественных пространств.

Современный овальный стол с эргономичным дизайном идеально подходит для фуд-кортов, кафе и ресторанов. Сочетание деревянной столешницы и фактурного белого основания создает гармоничный образ.

Преимущества:

  • Гигиеничность – гладкая поверхность столешницы легко очищается
  • Устойчивость – массивное основание с рифленой текстурой обеспечивает надежность
  • Эргономика – скругленные края повышают безопасность в местах с высокой проходимостью
  • Универсальность – нейтральный дизайн впишется в любой современный интерьер

Этот стол – идеальное сочетание функциональности и стиля для мест общественного питания. Его прочная конструкция выдержит интенсивную эксплуатацию, а лаконичный дизайн создаст приятную атмосферу для посетителей.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота750 мм
  • Диаметр1000 мм
  • Вид кромкиПВХ
  • Цветкоричневый, белый
  • Страна изготовленияРоссия
  • Диаметр подстолья450 мм

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Скачать 3D-модель Характеристики товара Инструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Надёжная упаковка
Надёжная упаковка

Обматываем 1-2 штуки воздушно-пузырьковой пленкой и плотным картоном, чтобы мебель не деформировалась, не пачкалась, а покрытие или обивка не испортились.

