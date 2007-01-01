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Стол на металлокаркасе, орех, белый, 120*60*76 - фото 1

Стол на металлокаркасе, орех, белый, 120*60*76

Артикул: CH-073-073
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стол на металлокаркасе Арго-М АМ.О-002.60 Орех/Белый 1200x600x760

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1200 мм
  • Ширина600 мм
  • Высота760 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбелый, орех

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

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