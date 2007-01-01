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Стол пластиковый овальный, красный - фото 1

Стол пластиковый овальный, красный

Артикул: CH-076-040
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Габариты изделия (ШхДхВ) : 83х138х74 Цвет поверхности : красный Материал поверхности : пластик Допустимая нагрузка : 80 Страна производства : РОССИЯ Дополнительно : *

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1380 мм
  • Ширина830 мм
  • Высота740 мм
  • Материал подстольяпластик
  • Цветкрасный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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