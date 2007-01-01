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Настоящее фото товара Стол раздвижной Стоки овальный, 1400/1750 ,массив дуба, тон темный орех, произведённого компанией ChiedoCover
Стол раздвижной Стоки овальный, 1400/1750 ,массив дуба, тон темный орех
13 оценок
от 134 990
Стол раздвижной Стоки овальный, 1400/1750 ,массив дуба, тон темный орех - фото 1Стол раздвижной Стоки овальный, 1400/1750 ,массив дуба, тон темный орех - фото 2Стол раздвижной Стоки овальный, 1400/1750 ,массив дуба, тон темный орех - фото 3Стол раздвижной Стоки овальный, 1400/1750 ,массив дуба, тон темный орех - фото 4

Стол раздвижной Стоки овальный, 1400/1750 ,массив дуба, тон темный орех

Артикул: CH-089-404
13 оценок
Основные характеристики
  • Ширина1400 мм
  • Глубина900 мм
  • Высота750 мм
  • Толщина столешницы20 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Оригинальное дизайнерское решение. Невероятно притягателен своей стилистикой и качеством современных материалов. Данная модель создана как для деловой, так и домашней обстановки.

Материал ножек:массив дуба, тон темный орех;

Материал основания:массив дуба, тон темный орех;

Обивка:Отсутствует;

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина1400 мм
  • Глубина900 мм
  • Высота750 мм
  • Толщина столешницы20 мм
  • Вес35 кг
  • Материал каркасамассив дуба
  • Модификации столаРаздвижной
  • Цветкоричневый
  • ФормаОвальная

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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