Характеристики товара
Описание
Оригинальное дизайнерское решение. Невероятно притягателен своей стилистикой и качеством современных материалов. Данная модель создана как для деловой, так и домашней обстановки.
Материал ножек:массив дуба, тон темный орех;
Материал основания:массив дуба, тон темный орех;
Обивка:Отсутствует;
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1400 мм
- Глубина900 мм
- Высота750 мм
- Толщина столешницы20 мм
- Вес35 кг
- Материал каркасамассив дуба
- Модификации столаРаздвижной
- Цветкоричневый
- ФормаОвальная
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет