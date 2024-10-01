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Cтул Aurora, молочный

Артикул: CH-066-734
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стул - полукресло Aurora с округлой спинкой анатомической формы в обивке из прочного бархата отлично подойдет для эксплуатации на кухне, гостиной или за письменным столом.
Ткань обладает антивандальными свойствами, легко чистится при загрязнении мыльной пеной. Цикл истираемости - более 50.000.
Мягкая обивка в сочетании с нежным цветом делают стул еще более комфортным и лаконичным, подходящим абсолютно в любые интерьеры.
Каркас: не монолитный.
Опора: металлическая крашенная, очень прочная, выдерживает вес до 120 кг.
Поставляется в разобранном виде.
Стул легко собирается, схема для сборки в каждой коробке.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина470 мм
  • Ширина570 мм
  • Высота780 мм
  • Ширина сиденья470 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Вес8 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Страна изготовленияРоссия

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