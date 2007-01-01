Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул полубарный Балла, темно-серый, коричневая экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
Стул полубарный Балла, темно-серый, коричневая экокожа
26 оценок
16 990
Товар в корзине. Перейти
Стул полубарный Балла, темно-серый, коричневая экокожа - фото 1Стул полубарный Балла, темно-серый, коричневая экокожа - фото 2Стул полубарный Балла, темно-серый, коричневая экокожа - фото 3Стул полубарный Балла, темно-серый, коричневая экокожа - фото 4

Стул полубарный Балла, темно-серый, коричневая экокожа

Артикул: CH-053-336
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина410 мм
  • Глубина510 мм
  • Высота830 мм
  • Ширина сиденья410 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Тони, винный, велюр, ножки бук морилка черная
Фотография товара Стул Тони, винный, велюр, ножки бук морилка черная от компании ChiedoCover.
Следующий Стул полубарный Балла, бежевый, коричневая экокожа
Фотография товара Стул полубарный Балла, бежевый, коричневая экокожа от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стул полубарный Балла темно-серый сиденье букле, со спинкой в форме валика экокожа, ножки черные металл

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина410 мм
  • Глубина510 мм
  • Высота830 мм
  • Ширина сиденья410 мм
  • Глубина сиденья410 мм
  • Высота до сиденья655 мм
  • Вес5.8 кг
  • Максимальная нагрузка150 кг
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Цветкоричневый, серый, черный
  • Каркасметалл

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки1140 мм
  • Высота упаковки480 мм
  • Глубина упаковки470 мм
  • Вес упаковки14 кг
  • Объём упаковки0.26 м3
  • Габариты упаковки для логистики1140
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стул Eames W черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Eames W черный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 390
Оптовая цена

Стул Eames W черный

39
Распродажа
Фотография товара Стул Eames M БЕЛЫЙ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Eames M БЕЛЫЙ, произведённого компанией ChiedoCover
3 29029
4 590 ₽Оптовая цена

Стул Eames M БЕЛЫЙ

148
Распродажа
Фотография товара Стул Кроссбэк пластиковый белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кроссбэк пластиковый белый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 19065
8 990 ₽Оптовая цена

Стул Кроссбэк пластиковый белый

26
В наличии 200 шт.
Настоящее фото товара Стул барный Saen №7, произведённого компанией ChiedoCover
5 590
Оптовая цена

Стул барный Saen №7

62
Распродажа
Фотография товара Стул Q5 (на черной крестовине Somalia) от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Q5 (на черной крестовине Somalia), произведённого компанией ChiedoCover
от15 79024
20 590 ₽Оптовая цена

Стул Q5 (на черной крестовине Somalia)

54
Распродажа
Фотография товара Стул Kongsberg, Bosna 02, морилка черная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Kongsberg, Bosna 02, морилка черная, произведённого компанией ChiedoCover
от6 29015
7 390 ₽

Стул Kongsberg, Bosna 02, морилка черная

99
Фотография товара Стул Хамден, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хамден, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 590
Оптовая цена

Стул Хамден, черный

41
В наличии 124 шт.
Фотография товара Стул NEPAL-P, графит, велюр, белый каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул NEPAL-P, графит, велюр, белый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от7 390
Оптовая цена

Стул NEPAL-P, графит, велюр, белый каркас

70
В наличии 28 шт.
Фотография товара Стул Slam dark, розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Slam dark, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
8 690
Оптовая цена

Стул Slam dark, розовый

66
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Пластиковый стул Кроун, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пластиковый стул Кроун, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
5 59045
9 990 ₽

Пластиковый стул Кроун, прозрачный

15

С этим товаром покупают

Фотография товара Стол Пэйдж от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Пэйдж, произведённого компанией ChiedoCover
от14 790
Оптовая цена

Стол Пэйдж

13
Фотография товара Стол Холс, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Холс, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
119 590
Оптовая цена

Стол Холс, бежевый

41
Фотография товара Стол обеденный Керем от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Керем, произведённого компанией ChiedoCover
от98 290
Оптовая цена

Стол обеденный Керем

178
Фотография товара Стол Лестер от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лестер, произведённого компанией ChiedoCover
от12 090

Стол Лестер

42
Фотография товара Светодиодный Led стол Chamomile RGB Accum от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светодиодный Led стол Chamomile RGB Accum, произведённого компанией ChiedoCover
от32 890
Оптовая цена

Светодиодный Led стол Chamomile RGB Accum

8
Фотография товара Стол Гибсон, черный мрамор от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Гибсон, черный мрамор, произведённого компанией ChiedoCover
41 890
Оптовая цена

Стол Гибсон, черный мрамор

44
Фотография товара Стол Консоль Хопкинс малая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Консоль Хопкинс малая, произведённого компанией ChiedoCover
от10 990

Стол Консоль Хопкинс малая

49
Фотография товара Стол обеденный малый Flow, темно- серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный малый Flow, темно- серый, произведённого компанией ChiedoCover
36 090
Оптовая цена

Стол обеденный малый Flow, темно- серый

5
Распродажа
Фотография товара Лидер 1, 1200х600, под мрамор, белый, кромка ПВХ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Лидер 1, 1200х600, под мрамор, белый, кромка ПВХ, произведённого компанией ChiedoCover
4 2907
4 590 ₽

Лидер 1, 1200х600, под мрамор, белый, кромка ПВХ

11
Настоящее фото товара Стол обеденный квадратный CUBE, произведённого компанией ChiedoCover
от8 990
Оптовая цена

Стол обеденный квадратный CUBE

8

Другие товары из раздела стулья для кафе

Распродажа
Фотография товара Стул Валенсия Винтаж серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Валенсия Винтаж серый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 99017
5 990 ₽Оптовая цена

Стул Валенсия Винтаж серый

26
В наличии 87 шт.В пути 36 шт.
Фотография товара Стул Лина от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Лина, произведённого компанией ChiedoCover
3 390
Оптовая цена

Стул Лина

69
Фотография товара Стул Chester, латте от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Chester, латте, произведённого компанией ChiedoCover
от7 290
Оптовая цена

Стул Chester, латте

70
В наличии 2 шт.
Фотография товара Стул Анси, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Анси, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 290
Оптовая цена

Стул Анси, бежевый

90
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стул Бэнбу, розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Бэнбу, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
8 290
Оптовая цена

Стул Бэнбу, розовый

51
В наличии 2 шт.
Фотография товара Кресло Cosiness, белая ткань букле, черное основание от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Cosiness, белая ткань букле, черное основание, произведённого компанией ChiedoCover
от21 190
Оптовая цена

Кресло Cosiness, белая ткань букле, черное основание

15
Фотография товара Стул пластиковый полубарный Maya Bar 65, оливковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый полубарный Maya Bar 65, оливковый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 790
Оптовая цена

Стул пластиковый полубарный Maya Bar 65, оливковый

5
В наличии 14 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул-кресло Шадди чёрный/зелёный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул-кресло Шадди чёрный/зелёный, произведённого компанией ChiedoCover
от9 19017
10 990 ₽Оптовая цена

Стул-кресло Шадди чёрный/зелёный

6
Фотография товара Стул Скалетта, темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Скалетта, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 990
Оптовая цена

Стул Скалетта, темно-серый

13
Распродажа
Фотография товара Стул Boss, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Boss, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от14 99063
40 390 ₽Оптовая цена

Стул Boss, черный

7
В наличии 23 шт.

Товар в корзине

Стул полубарный Балла, темно-серый, коричневая экокожа
Стул полубарный Балла, темно-серый, коричневая экокожа
от 16 990
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Стол Пэйдж от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Пэйдж, произведённого компанией ChiedoCover
от14 790
Оптовая цена

Стол Пэйдж

13
Фотография товара Стол Холс, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Холс, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
119 590
Оптовая цена

Стол Холс, бежевый

41
Фотография товара Стол обеденный Керем от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Керем, произведённого компанией ChiedoCover
от98 290
Оптовая цена

Стол обеденный Керем

178
Фотография товара Стол Лестер от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лестер, произведённого компанией ChiedoCover
от12 090

Стол Лестер

42

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 02.04.2025 Четвертый стул в подарок!
Четвертый стул в подарок!

Перейдите, чтобы узнать подробности