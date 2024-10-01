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Дизайнерский стул FIT, графит, хром

Артикул: CH-066-809
8 оценок
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Характеристики товара

Описание


Стулья на изящной переплетенной прочной опоре прекрасно впишутся в домашний интерьер или общественное пространство (кафе и рестораны, гостиницы, салоны красоты).
Тщательно продуманные формы спинки и сиденья дизайнерского стула FIT обеспечивают максимальный уровень комфорта.
Опоры стульев.

  • ножки выполнены из полированной нержавеющей стали, они не подвержены коррозии и при правильном уходе сохранят свой первоначальный вид 50 лет.
  • Максимально аккуратные сварочные швы на ножках тщательно отполированы.
Материал - велюр Ginger
Имеет высокие показатели прочности, стойкости к износу и повреждениям.


Упаковка: качественная коробка из 5-слойного картона.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина520 мм
  • Ширина570 мм
  • Высота780 мм
  • Ширина сиденья480 мм
  • Глубина сиденья500 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Вес6 кг
  • Цветтемно-серый
  • Страна изготовленияРоссия

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