Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Линкей, серый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Линкей, серый
59 оценок
10 090
Товар в корзине. Перейти
Стул Линкей, серый - фото 1Стул Линкей, серый - фото 2Стул Линкей, серый - фото 3Стул Линкей, серый - фото 4Стул Линкей, серый - фото 5Стул Линкей, серый - фото 6Стул Линкей, серый - фото 7

Стул Линкей, серый

Артикул: CH-050-129
59 оценок
Основные характеристики
  • Длина460 мм
  • Ширина430 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота800 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Линкей, бежевый
Фотография товара Стул Линкей, бежевый от компании ChiedoCover.
Следующий Стул барный Партон, голубой
Фотография товара Стул барный Партон, голубой от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стул Линкей, выполнен в современном стиле. Каркас - массив бука. Изогнутая спинка и мягкое сидение, придают комфорт и чувство расслабления. Стул предназначен как для дома, так и для общественных помещений.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина460 мм
  • Ширина430 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота800 мм
  • Высота до сиденья440 мм
  • Высота спинки360 мм
  • Вес8 кг
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасадерево
  • Материал ножекмассив бука
  • Цветбелый, серый
  • Страна изготовленияРоссия
  • Обивкавелюр
  • По конструкцииСтулья с мягким сиденьем, Стулья без подлокотников

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки700 мм
  • Высота упаковки470 мм
  • Глубина упаковки1100 мм
  • Вес упаковки18 кг
  • Объём упаковки0.36 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стул 06114АМ красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул 06114АМ красный, произведённого компанией ChiedoCover
6 290
Оптовая цена

Стул 06114АМ красный

107
В наличии 79 шт.
Фотография товара Стул-кресло Мажор от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул-кресло Мажор, произведённого компанией ChiedoCover
от60 090
Оптовая цена

Стул-кресло Мажор

44
Распродажа
Фотография товара Полукресло Лилия, велюр коричневый/ голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Лилия, велюр коричневый/ голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от11 39027
15 590 ₽

Полукресло Лилия, велюр коричневый/ голубой

55
Фотография товара Стул пластиковый с подушкой Дюн, оранжевый, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый с подушкой Дюн, оранжевый, белый, произведённого компанией ChiedoCover
5 190

Стул пластиковый с подушкой Дюн, оранжевый, белый

6
Распродажа
Фотография товара Стул ВЕНЕЗИА - СВ (НА ЧЕРНОЙ КРЕСТОВИНЕ СОМАЛИА), синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул ВЕНЕЗИА - СВ (НА ЧЕРНОЙ КРЕСТОВИНЕ СОМАЛИА), синий, произведённого компанией ChiedoCover
от12 79024
16 690 ₽Оптовая цена

Стул ВЕНЕЗИА - СВ (НА ЧЕРНОЙ КРЕСТОВИНЕ СОМАЛИА), синий

9
Распродажа
Фотография товара Стул ПУЛЛ (НА 4 НОЖКАХ), темно-синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул ПУЛЛ (НА 4 НОЖКАХ), темно-синий, произведённого компанией ChiedoCover
от11 59024
15 090 ₽Оптовая цена

Стул ПУЛЛ (НА 4 НОЖКАХ), темно-синий

12
Фотография товара Деревянный стул Адриано 082 вишня / без патины от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Деревянный стул Адриано 082 вишня / без патины, произведённого компанией ChiedoCover
14 690

Деревянный стул Адриано 082 вишня / без патины

9
В наличии 30 шт.
Фотография товара Стул Тилл, коричневый, ваниль от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Тилл, коричневый, ваниль, произведённого компанией ChiedoCover
2 990

Стул Тилл, коричневый, ваниль

10
Фотография товара Стул Милт, мокрый асфальт от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Милт, мокрый асфальт, произведённого компанией ChiedoCover
1 490

Стул Милт, мокрый асфальт

15
  • черный
  • коричневый
  • белый
В наличии 100 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Лион с подушкой 01, черный, синяя подушка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Лион с подушкой 01, черный, синяя подушка, произведённого компанией ChiedoCover
4 19015
4 890 ₽

Стул Лион с подушкой 01, черный, синяя подушка

9

С этим товаром покупают

Фотография товара Стол фуд-корт, белый матовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол фуд-корт, белый матовый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 090

Стол фуд-корт, белый матовый

39
  • желтый, коричневый
  • белый
  • коричневый, черный
Новинка
Фотография товара Стол Сонна, белый/керамика от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Сонна, белый/керамика, произведённого компанией ChiedoCover
86 890

Стол Сонна, белый/керамика

7
  • черный
  • белый
Фотография товара Деревянный стол Эритрин овальный белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Деревянный стол Эритрин овальный белый, произведённого компанией ChiedoCover
42 590

Деревянный стол Эритрин овальный белый

5
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стол барный складной Sky Folding Bar Table 600, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол барный складной Sky Folding Bar Table 600, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от19 290
Оптовая цена

Стол барный складной Sky Folding Bar Table 600, зеленый

13
Настоящее фото товара Стол обеденный раздвижной квадратный, произведённого компанией ChiedoCover
от25 690
Оптовая цена

Стол обеденный раздвижной квадратный

41
Распродажа
Фотография товара Кофейный столик Секрет, чёрный мрамор, керамика от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кофейный столик Секрет, чёрный мрамор, керамика, произведённого компанией ChiedoCover
11 39058
26 990 ₽

Кофейный столик Секрет, чёрный мрамор, керамика

14
  • черный
  • серый
В наличии 2 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол Лион, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лион, белый, произведённого компанией ChiedoCover
4 99035
7 590 ₽

Стол Лион, белый

11
Настоящее фото товара Стол нераздвижной Римс, 1000мм, супер белый, белый муар, произведённого компанией ChiedoCover
21 890

Стол нераздвижной Римс, 1000мм, супер белый, белый муар

7
В наличии 2 шт.
Фотография товара Стол Тамео, серый, ножка черная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Тамео, серый, ножка черная, произведённого компанией ChiedoCover
6 590

Стол Тамео, серый, ножка черная

9
  • белый, черный
  • серый, черный
  • черный
  • коричневый, черный
В наличии 50 шт.
Распродажа
Фотография товара Столик журнальный Тассо, металл, оранжевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столик журнальный Тассо, металл, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
7 89022
9 990 ₽

Столик журнальный Тассо, металл, оранжевый

12
  • черный
  • зеленый
  • оранжевый
  • бордовый
В наличии 4 шт.В пути 2 шт.

Другие товары из раздела стулья для кафе

Фотография товара Стул Барон от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Барон, произведённого компанией ChiedoCover
8 390
Оптовая цена

Стул Барон

74
Распродажа
Фотография товара Стул ВЕНЕЗИА - СВ (НА ХРОМИРОВАННОЙ КРЕСТОВИНЕ СИНА) от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул ВЕНЕЗИА - СВ (НА ХРОМИРОВАННОЙ КРЕСТОВИНЕ СИНА), произведённого компанией ChiedoCover
от21 39024
27 890 ₽Оптовая цена

Стул ВЕНЕЗИА - СВ (НА ХРОМИРОВАННОЙ КРЕСТОВИНЕ СИНА)

118
Фотография товара Барный стул Толикс Стайл, цвет каркаса по РАЛ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Толикс Стайл, цвет каркаса по РАЛ, произведённого компанией ChiedoCover
3 690
Оптовая цена

Барный стул Толикс Стайл, цвет каркаса по РАЛ

31
В наличии 50 шт.
Фотография товара Стул Джокер, бежевая экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Джокер, бежевая экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
1 590
Оптовая цена

Стул Джокер, бежевая экокожа

50
  • коричневый
  • черный
  • бежевый, черный
В наличии 156 шт.
Настоящее фото товара Стул Ronen с подлокотниками, серый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от21 990
Оптовая цена

Стул Ronen с подлокотниками, серый велюр

10
  • бежевый, коричневый
  • коричневый, фиолетовый
  • зеленый, коричневый
  • красный, коричневый
Распродажа
Фотография товара Стул обеденный Feston, вращающийся, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Feston, вращающийся, серый, произведённого компанией ChiedoCover
12 29029
17 290 ₽Оптовая цена

Стул обеденный Feston, вращающийся, серый

26
  • желтый
  • серый
В наличии 31 шт.
Фотография товара Дизайнерский стул FIT, синий, золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Дизайнерский стул FIT, синий, золото, произведённого компанией ChiedoCover
17 790
Оптовая цена

Дизайнерский стул FIT, синий, золото

14
В наличии 10 шт.
Фотография товара Стул Ansar, пластик, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Ansar, пластик, серый, произведённого компанией ChiedoCover
7 290
Оптовая цена

Стул Ansar, пластик, серый

13
  • черный
  • белый
  • серый
В наличии 6 шт.
Фотография товара Стул Оттава, белый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Оттава, белый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
9 390
Оптовая цена

Стул Оттава, белый, черный

7
В наличии 60 шт.
Фотография товара Стул барный Ава, бежевый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Ава, бежевый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
5 990
Оптовая цена

Стул барный Ава, бежевый, черный

13
В наличии 11 шт.

Товар в корзине

Стул Линкей, серый
Стул Линкей, серый
от 10 090
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Стол фуд-корт, белый матовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол фуд-корт, белый матовый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 090

Стол фуд-корт, белый матовый

39
  • желтый, коричневый
  • белый
  • коричневый, черный
Новинка
Фотография товара Стол Сонна, белый/керамика от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Сонна, белый/керамика, произведённого компанией ChiedoCover
86 890

Стол Сонна, белый/керамика

7
  • черный
  • белый
Фотография товара Деревянный стол Эритрин овальный белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Деревянный стол Эритрин овальный белый, произведённого компанией ChiedoCover
42 590

Деревянный стол Эритрин овальный белый

5
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стол барный складной Sky Folding Bar Table 600, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол барный складной Sky Folding Bar Table 600, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от19 290
Оптовая цена

Стол барный складной Sky Folding Bar Table 600, зеленый

13

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности