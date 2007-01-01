Характеристики товара
Описание
Стул Линкей, выполнен в современном стиле. Каркас - массив бука. Изогнутая спинка и мягкое сидение, придают комфорт и чувство расслабления. Стул предназначен как для дома, так и для общественных помещений.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина460 мм
- Ширина430 мм
- Глубина560 мм
- Высота800 мм
- Высота до сиденья440 мм
- Высота спинки360 мм
- Вес8 кг
- Материал сиденьявелюр
- Материал каркасадерево
- Материал ножекмассив бука
- Цветбелый, серый
- Страна изготовленияРоссия
- Обивкавелюр
- По конструкцииСтулья с мягким сиденьем, Стулья без подлокотников
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки700 мм
- Высота упаковки470 мм
- Глубина упаковки1100 мм
- Вес упаковки18 кг
- Объём упаковки0.36 м3
- Изделия стопируютсяНет