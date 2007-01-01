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Cтул Youdi, серый, черный, коричневый

Артикул: CH-073-331
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Cтул Youdi — для тех, кто ценит многогранность. Которая выражена в разносторонней функциональности и широком стилистическом диапазоне. Широкая обнимающая спинка выполнена из экокожи. Декор строчкой образует «квадраты», которые придают пышности и рельефности. Спинка, напоминающая плитку шоколада, контрастирует со строгим сиденьем из рогожки. Материалы не требуют специального ухода, устойчивы к загрязнениям и истиранию.

Youdi закроет вопрос с обстановкой рабочей, обеденной, welcome-зоны, локации для отдыха. Гармонично впишется как в домашнее, так и в общественное пространство. Подходит для большинства современных интерьеров от софт-минимализма до комбинированного сканди, эко, эклектики. Прекрасно работает за столом любых размеров. Внешний вид сочетает долю строгости и неформальности. Силуэт смотрится стильно, просто, динамично. Поможет создать привлекательную композицию и уйти от банальности.

Материал сиденья - рогожка, материал спинки - экокожа, материал ножек и каркаса - сталь с порошковым покрытием черного цвета. На ножках предусмотрены специальные подпятники, которые предотвращают скольжение и повреждения напольного покрытия.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина510 мм
  • Глубина540 мм
  • Высота800 мм
  • Ширина сиденья440 мм
  • Глубина сиденья430 мм
  • Высота до сиденья350 мм
  • Материал сиденьярогожка, экокожа
  • Материал каркасаметалл
  • Цветкоричневый, серый, черный

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки570 мм
  • Высота упаковки770 мм
  • Глубина упаковки490 мм
  • Объём упаковки0.22 м3

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