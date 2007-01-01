Характеристики товара
Описание
Cтул Youdi — для тех, кто ценит многогранность. Которая выражена в разносторонней функциональности и широком стилистическом диапазоне. Широкая обнимающая спинка выполнена из экокожи. Декор строчкой образует «квадраты», которые придают пышности и рельефности. Спинка, напоминающая плитку шоколада, контрастирует со строгим сиденьем из рогожки. Материалы не требуют специального ухода, устойчивы к загрязнениям и истиранию.
Youdi закроет вопрос с обстановкой рабочей, обеденной, welcome-зоны, локации для отдыха. Гармонично впишется как в домашнее, так и в общественное пространство. Подходит для большинства современных интерьеров от софт-минимализма до комбинированного сканди, эко, эклектики. Прекрасно работает за столом любых размеров. Внешний вид сочетает долю строгости и неформальности. Силуэт смотрится стильно, просто, динамично. Поможет создать привлекательную композицию и уйти от банальности.
Материал сиденья - рогожка, материал спинки - экокожа, материал ножек и каркаса - сталь с порошковым покрытием черного цвета. На ножках предусмотрены специальные подпятники, которые предотвращают скольжение и повреждения напольного покрытия.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина510 мм
- Глубина540 мм
- Высота800 мм
- Ширина сиденья440 мм
- Глубина сиденья430 мм
- Высота до сиденья350 мм
- Материал сиденьярогожка, экокожа
- Материал каркасаметалл
- Цветкоричневый, серый, черный
Параметры упаковки
- Ширина упаковки570 мм
- Высота упаковки770 мм
- Глубина упаковки490 мм
- Объём упаковки0.22 м3