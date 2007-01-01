Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Tesla aluminium, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Tesla aluminium
6 оценок
50 290
Стул Tesla aluminium - фото 1Стул Tesla aluminium - фото 2Стул Tesla aluminium - фото 3Стул Tesla aluminium - фото 4Стул Tesla aluminium - фото 5

Стул Tesla aluminium

Артикул: CH-080-044
6 оценок
Основные характеристики
  • Ширина655 мм
  • Глубина530 мм
  • Высота1185/1290 мм
  • Ширина сиденья480 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Характеристики товара

Описание

Кресло Tesla aluminium — это современное офисное решение премиум-класса, созданное для максимального комфорта и эргономики. Сиденье кресла выполнено из качественной ткани с формованной пеной, а спинка и подголовник — из высокопрочной сетки. Регулируемые подлокотники 4D современной эргономичной формы оснащены мягкими накладками для дополнительного комфорта. Синхромеханизм Muti-Tilter с функцией перманент-контакта и сиденьем-слайдером позволяет настроить кресло под индивидуальные потребности, тогда как регулируемая поясничная опора помогает поддерживать правильное положение позвоночника. Алюминиевая база и бесшумные нейлоновые ролики делают кресло лёгким в использовании и устойчивым к нагрузкам. Кресло также оснащено газлифтом 3 класса КГС. Максимальная нагрузка — 135 кг. Гарантия производителя — 2 года. Это кресло идеально впишется в интерьер современного офиса, обеспечивая стиль и заботу о здоровье сотрудников.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина655 мм
  • Глубина530 мм
  • Высота1185/1290 мм
  • Ширина сиденья480 мм
  • Глубина сиденья480 мм
  • Высота до сиденья365/455 мм
  • Вес20.5 кг
  • Материал сиденьяткань, сетка
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсерый, хромированный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
