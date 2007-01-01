Характеристики товара
Описание
Кресло Tesla aluminium — это современное офисное решение премиум-класса, созданное для максимального комфорта и эргономики. Сиденье кресла выполнено из качественной ткани с формованной пеной, а спинка и подголовник — из высокопрочной сетки. Регулируемые подлокотники 4D современной эргономичной формы оснащены мягкими накладками для дополнительного комфорта. Синхромеханизм Muti-Tilter с функцией перманент-контакта и сиденьем-слайдером позволяет настроить кресло под индивидуальные потребности, тогда как регулируемая поясничная опора помогает поддерживать правильное положение позвоночника. Алюминиевая база и бесшумные нейлоновые ролики делают кресло лёгким в использовании и устойчивым к нагрузкам. Кресло также оснащено газлифтом 3 класса КГС. Максимальная нагрузка — 135 кг. Гарантия производителя — 2 года. Это кресло идеально впишется в интерьер современного офиса, обеспечивая стиль и заботу о здоровье сотрудников.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина655 мм
- Глубина530 мм
- Высота1185/1290 мм
- Ширина сиденья480 мм
- Глубина сиденья480 мм
- Высота до сиденья365/455 мм
- Вес20.5 кг
- Материал сиденьяткань, сетка
- Материал каркасаметалл
- Цветсерый, хромированный
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет