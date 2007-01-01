Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина500 мм
- Глубина540 мм
- Высота960 мм
- Ширина сиденья500 мм
- Глубина сиденья440 мм
- Высота до сиденья490 мм
- Вес6.5 кг
- Материал сиденьяткань
- Материал каркасамассив дерева
- Цветбежевый, золотой
- Обивкаткань
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки550 мм
- Высота упаковки1060 мм
- Объём упаковки0.38 м3
- Изделия стопируютсяНет