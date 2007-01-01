Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Adriano молочный, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Adriano молочный
7 оценок
13 990
Товар в корзине. Перейти
Стул Adriano молочный - фото 1Стул Adriano молочный - фото 2Стул Adriano молочный - фото 3Стул Adriano молочный - фото 4Стул Adriano молочный - фото 5Стул Adriano молочный - фото 6Стул Adriano молочный - фото 7Стул Adriano молочный - фото 8Стул Adriano молочный - фото 9Стул Adriano молочный - фото 10Стул Adriano молочный - фото 11

Стул Adriano молочный

Артикул: CH-081-726
7 оценок
Основные характеристики
  • Ширина500 мм
  • Глубина540 мм
  • Высота960 мм
  • Ширина сиденья500 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул барный Mars, бежевый велюр/ черный каркас
Фотография товара Стул барный Mars, бежевый велюр/ черный каркас от компании ChiedoCover.
Следующий Диван лофт Гленден
Фотография товара Диван лофт Гленден от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Материал каркаса - массив дерева; Материал сиденья - ткань; Материал обивки - ткань; Ширина - 50; Глубина - 54; Высота - 96; Ширина сиденья - 50; Глубина сиденья - 44; Высота сиденья - 49;

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина500 мм
  • Глубина540 мм
  • Высота960 мм
  • Ширина сиденья500 мм
  • Глубина сиденья440 мм
  • Высота до сиденья490 мм
  • Вес6.5 кг
  • Материал сиденьяткань
  • Материал каркасамассив дерева
  • Цветбежевый, золотой
  • Обивкаткань

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки550 мм
  • Высота упаковки1060 мм
  • Объём упаковки0.38 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Распродажа
Фотография товара Стул Eames, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Eames, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 79044
3 190 ₽Оптовая цена

Стул Eames, бежевый

26
В наличии 49 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Aldo blue / wood от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Aldo blue / wood, произведённого компанией ChiedoCover
от5 19021
6 490 ₽Оптовая цена

Стул Aldo blue / wood

32
Распродажа
Фотография товара Стул Mix, зеленый велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Mix, зеленый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от6 7902
6 890 ₽

Стул Mix, зеленый велюр

97
Фотография товара Стул Дженна, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Дженна, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 190
Оптовая цена

Стул Дженна, черный

11
Фотография товара Стул Bascor, графит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Bascor, графит, произведённого компанией ChiedoCover
от7 590
Оптовая цена

Стул Bascor, графит

11
Фотография товара Стул Эджелл зеленый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Эджелл зеленый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от10 790
Оптовая цена

Стул Эджелл зеленый, черный

8
В наличии 3 шт.
Фотография товара Стул Bruno, шенилл, бук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Bruno, шенилл, бук, произведённого компанией ChiedoCover
от20 790
Оптовая цена

Стул Bruno, шенилл, бук

11
New
Настоящее фото товара Стул Lorence, каркас серебро, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
1 390

Стул Lorence, каркас серебро, оранжевый

8
New
Настоящее фото товара Стул Lima, ножки черные, серо-бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
1 790

Стул Lima, ножки черные, серо-бежевый

12
New
Настоящее фото товара Стул Lima, ножки черные, бежевый мрамор, произведённого компанией ChiedoCover
1 790

Стул Lima, ножки черные, бежевый мрамор

8

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло Мумб, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Мумб, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 890
Оптовая цена

Кресло Мумб, черный

11
Фотография товара Кушетка Parint текстиль, орех blue от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кушетка Parint текстиль, орех blue, произведённого компанией ChiedoCover
от30 490
Оптовая цена

Кушетка Parint текстиль, орех blue

34
Фотография товара Стол раздвижной Kai, сосна каньон, лдсп от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол раздвижной Kai, сосна каньон, лдсп, произведённого компанией ChiedoCover
15 290
Оптовая цена

Стол раздвижной Kai, сосна каньон, лдсп

42
Фотография товара Диван Бетрон 6134 графитовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Бетрон 6134 графитовый, произведённого компанией ChiedoCover
от50 490
Оптовая цена

Диван Бетрон 6134 графитовый

11
Фотография товара Полукресло Wave белый, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Wave белый, хром, произведённого компанией ChiedoCover
19 590
Оптовая цена

Полукресло Wave белый, хром

8
Фотография товара Кушетка Саван, textile орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кушетка Саван, textile орех, произведённого компанией ChiedoCover
от28 490
Оптовая цена

Кушетка Саван, textile орех

37
Распродажа
Фотография товара Стул RACE (НА ПРУТКЕ) от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул RACE (НА ПРУТКЕ), произведённого компанией ChiedoCover
от14 19024
18 490 ₽Оптовая цена

Стул RACE (НА ПРУТКЕ)

73
Фотография товара Диван прямой Адамсвиль от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван прямой Адамсвиль, произведённого компанией ChiedoCover
от63 900

Диван прямой Адамсвиль

66
Фотография товара Стул Кьявари-2 белый, с мягким сиденьем от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кьявари-2 белый, с мягким сиденьем, произведённого компанией ChiedoCover
от7 990

Стул Кьявари-2 белый, с мягким сиденьем

315
В наличии
Фотография товара Диван Loop от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Loop, произведённого компанией ChiedoCover
58 890
Оптовая цена

Диван Loop

15

Другие товары из раздела стулья для дома

Настоящее фото товара Стул Feston коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от18 990
Оптовая цена

Стул Feston коричневый

26
В наличии 2 шт.
Фотография товара Стул Бруно велюр зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Бруно велюр зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 790
Оптовая цена

Стул Бруно велюр зеленый

26
В наличии 100 шт.В пути 32 шт.
Фотография товара Стул-кресло Джуно 2.0, Орех/ Бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул-кресло Джуно 2.0, Орех/ Бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 390
Оптовая цена

Стул-кресло Джуно 2.0, Орех/ Бежевый

9
В наличии 10 шт.
Фотография товара Стул Франк ПМ натур/карри от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Франк ПМ натур/карри, произведённого компанией ChiedoCover
от9 090
Оптовая цена

Стул Франк ПМ натур/карри

15
Распродажа
Фотография товара Стул Ricco, велюр Velutto 43, ножки бук морилка светлый орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Ricco, велюр Velutto 43, ножки бук морилка светлый орех, произведённого компанией ChiedoCover
от7 19026
9 590 ₽

Стул Ricco, велюр Velutto 43, ножки бук морилка светлый орех

9
Фотография товара Стул Elbow серый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Elbow серый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от30 690
Оптовая цена

Стул Elbow серый, черный

7
Фотография товара Стул Elbow темно-серый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Elbow темно-серый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от30 690
Оптовая цена

Стул Elbow темно-серый, черный

10
Распродажа
Фотография товара Стул Kaira пластик серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Kaira пластик серый, произведённого компанией ChiedoCover
7 99021
9 990 ₽Оптовая цена

Стул Kaira пластик серый

26
В наличии 60 шт.
New
Фотография товара Стул обеденный Tavu с деревянными ножками, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Tavu с деревянными ножками, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
18 990

Стул обеденный Tavu с деревянными ножками, зеленый

12
В наличии 81 шт.
Фотография товара Стул на металлокаркасе Клэйн MR-11 / черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул на металлокаркасе Клэйн MR-11 / черный, произведённого компанией ChiedoCover
8 490

Стул на металлокаркасе Клэйн MR-11 / черный

10
В наличии 3 шт.

Товар в корзине

Стул Adriano молочный
Стул Adriano молочный
13 990
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло Мумб, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Мумб, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 890
Оптовая цена

Кресло Мумб, черный

11
Фотография товара Кушетка Parint текстиль, орех blue от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кушетка Parint текстиль, орех blue, произведённого компанией ChiedoCover
от30 490
Оптовая цена

Кушетка Parint текстиль, орех blue

34
Фотография товара Стол раздвижной Kai, сосна каньон, лдсп от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол раздвижной Kai, сосна каньон, лдсп, произведённого компанией ChiedoCover
15 290
Оптовая цена

Стол раздвижной Kai, сосна каньон, лдсп

42
Фотография товара Диван Бетрон 6134 графитовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Бетрон 6134 графитовый, произведённого компанией ChiedoCover
от50 490
Оптовая цена

Диван Бетрон 6134 графитовый

11

Акции для вас

Новость от 02.04.2025 Четвертый стул в подарок!
Четвертый стул в подарок!

Перейдите, чтобы узнать подробности