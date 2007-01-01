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Стул Хит 20, велюр Remy 81, серебро

Артикул: CH-073-075
12 оценокХит продаж
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Характеристики товара

Описание

Стулья Хит — универсальная модель, которая прекрасно подходит для банкетного зала, а также кафе и ресторана. Эти стулья имеют металлический каркас — сталь, благодаря чему создается повышенная устойчивость и износостойкость. Они рассчитаны на повседневное пользование и имеют большой эксплуатационный срок. Мягкая обивка стула обеспечит комфортное времяпрепровождение, современный, европейский дизайн позволяет удачно гармонировать практически с любым стилем интерьера.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина410 мм
  • Глубина575 мм
  • Высота940 мм
  • Ширина сиденья370 мм
  • Глубина сиденья410 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Профиль каркаса20 мм
  • Вес5,8 кг
  • Материал каркасасталь
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияРоссия
  • Обивкавелюр
  • Цвет каркасасеребряный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяДа

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Популярные варианты обивки

Стул Хит 20, велюр Remy 81, серебро - обивка в цвете Remy 85Remy 85
Стул Хит 20, велюр Remy 81, серебро - обивка в цвете Remy 83Remy 83
Стул Хит 20, велюр Remy 81, серебро - обивка в цвете Remy 81Remy 81
Стул Хит 20, велюр Remy 81, серебро - обивка в цвете Remy 79Remy 79
Стул Хит 20, велюр Remy 81, серебро - обивка в цвете Remy 78Remy 78
Стул Хит 20, велюр Remy 81, серебро - обивка в цвете Remy 76Remy 76
Стул Хит 20, велюр Remy 81, серебро - обивка в цвете Remy 72Remy 72
Стул Хит 20, велюр Remy 81, серебро - обивка в цвете Remy 71Remy 71
Стул Хит 20, велюр Remy 81, серебро - обивка в цвете Remy 69Remy 69
Стул Хит 20, велюр Remy 81, серебро - обивка в цвете Remy 62Remy 62
Стул Хит 20, велюр Remy 81, серебро - обивка в цвете Remy 33Remy 33
Стул Хит 20, велюр Remy 81, серебро - обивка в цвете Remy 32Remy 32
Стул Хит 20, велюр Remy 81, серебро - обивка в цвете Remy 28Remy 28
Стул Хит 20, велюр Remy 81, серебро - обивка в цвете Remy 25Remy 25
Стул Хит 20, велюр Remy 81, серебро - обивка в цвете Remy 14Remy 14
Стул Хит 20, велюр Remy 81, серебро - обивка в цвете Remy 06Remy 06
Стул Хит 20, велюр Remy 81, серебро - обивка в цвете Remy 05Remy 05
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