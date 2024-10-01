Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина620 мм
- Глубина40 мм
- Высота20 мм
- Вес0.880 кг
- Материалметалл, пластик
- Цветчерный
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Крышка, сталь нержавеющая, D280
Гастроемкость 1/2, сталь нержавеющая, 8.5л
Салатник «Пати» фарфоровая 250 мл, серый, синий
Линейка барная «Сауза Сильвер - Сауза Голд - Сауза Хорнитос»
Блюдо сервировочное «Арбре»
Нарзанник «КликКат» двухступенчатый сталь хромированная, серебристый
Нарзанник «Пултап""с» двухступенчатый сталь нержавеющая, пластик, серебристый, белый
Нож столовый «Равенна»
Блюдо для подачи «Кратер»
Пресс для картофеля «Бэйсик», полиамид
Держатель магнитный для ножей «Проотель», длина 600мм
Держатель магнитный для ножей «Проотель», длина 450мм
Держатель магнитный для ножей, сталь нержавеющая
Держатель магнитный для ножей
Держатель магнитный для ножей, длина 450
Подставка для ножей, сталь