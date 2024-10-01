Товар в корзине. Перейти
Ложка столовая «Каллиполис» - фото 1

Ложка столовая «Каллиполис»

Артикул: CH-061-519
14 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Вилка столовая «Кубизм 21»
Фотография товара Вилка столовая «Кубизм 21» от компании ChiedoCover.
Следующий Ложка столовая «Осло»
Фотография товара Ложка столовая «Осло» от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

В упаковке 12 шт.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина200 мм
  • Материалсталь
  • Цветметаллический

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке12 шт

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Олд фэшн «Леандрос», 540мл, хрустальное стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 200
Оптовая цена

Олд фэшн «Леандрос», 540мл, хрустальное стекло, прозрачный

14
В наличии 24 шт.
Настоящее фото товара Тарелка «Млечный путь голубой», Длина 320мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 100
Оптовая цена

Тарелка «Млечный путь голубой», Длина 320мм

10
В наличии 2 шт.
Распродажа
Фотография товара Хайбол «Элизия», 445мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Хайбол «Элизия», 445мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от19010
210 ₽Оптовая цена

Хайбол «Элизия», 445мл, стекло, прозрачный

15
В наличии 4800 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Кокотница, «Проотель», сталь нержавеющая, 110 мл, 17 см, произведённого компанией ChiedoCover
от24023
310 ₽

Кокотница, «Проотель», сталь нержавеющая, 110 мл, 17 см

5
В наличии 260 шт.
Распродажа
Фотография товара Олд фэшн «Мельница», 250мл, хрусталь, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Олд фэшн «Мельница», 250мл, хрусталь, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от8704
900 ₽Оптовая цена

Олд фэшн «Мельница», 250мл, хрусталь, прозрачный

14
В наличии 40 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Поднос для подачи бук, произведённого компанией ChiedoCover
от1 8309
2 000 ₽

Поднос для подачи бук

6
В наличии 19 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Емкость для соусов 690мл, пластик , произведённого компанией ChiedoCover
от15029
210 ₽Оптовая цена

Емкость для соусов 690мл, пластик

12
В наличии 4800 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Подставка для яйца «Принцип» фарфор, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от46010
510 ₽Оптовая цена

Подставка для яйца «Принцип» фарфор, белый

11
В наличии 26 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Емкость для соусов 700мл, пластик, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 1908
1 290 ₽Оптовая цена

Емкость для соусов 700мл, пластик, желтый

13
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Доска для подачи дуб, деревянная, произведённого компанией ChiedoCover
от2 0407
2 190 ₽Оптовая цена

Доска для подачи дуб, деревянная

12
В наличии 44 шт.

Другие товары из раздела ложки столовые

Распродажа
Настоящее фото товара Ложка столовая «Концепт №9», длина 210мм, произведённого компанией ChiedoCover
от5609
610 ₽Оптовая цена

Ложка столовая «Концепт №9», длина 210мм

6
В наличии 120 шт.
Распродажа
Фотография товара Ложка столовая «Саппоро бэйсик», золотой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ложка столовая «Саппоро бэйсик», золотой, произведённого компанией ChiedoCover
от28010
310 ₽Оптовая цена

Ложка столовая «Саппоро бэйсик», золотой

9
В наличии 480 шт.
Распродажа
Фотография товара Ложка столовая «Дистрикт Пинк Голд Мэтт» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ложка столовая «Дистрикт Пинк Голд Мэтт», произведённого компанией ChiedoCover
от34018
410 ₽Оптовая цена

Ложка столовая «Дистрикт Пинк Голд Мэтт»

5
В наличии 168 шт.
Распродажа
Фотография товара Ложка столовая «Кубизм 21» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ложка столовая «Кубизм 21», произведённого компанией ChiedoCover
от1 3206
1 390 ₽Оптовая цена

Ложка столовая «Кубизм 21»

11
В наличии 360 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка столовая «Павловская», произведённого компанией ChiedoCover
от18015
210 ₽Оптовая цена

Ложка столовая «Павловская»

6
В наличии 105 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка столовая с дерев.ручкой - 3шт, произведённого компанией ChiedoCover
от9703
990 ₽Оптовая цена

Ложка столовая с дерев.ручкой - 3шт

14
В наличии 60 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка столовая «Филет», произведённого компанией ChiedoCover
от3905
410 ₽Оптовая цена

Ложка столовая «Филет»

6
В наличии 36 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка для коктейлей, «Лозанна», сталь нержавеющая, 15 см, произведённого компанией ChiedoCover
от43016
510 ₽Оптовая цена

Ложка для коктейлей, «Лозанна», сталь нержавеющая, 15 см

8
В наличии 242 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка столовая, дерево, произведённого компанией ChiedoCover
от1 3702
1 390 ₽Оптовая цена

Ложка столовая, дерево

13
В наличии 30 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка столовая «Ром», произведённого компанией ChiedoCover
от7705
810 ₽

Ложка столовая «Ром»

14
В наличии 36 шт.

Товар в корзине

Ложка столовая «Каллиполис»
Ложка столовая «Каллиполис»
от 520
610 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Олд фэшн «Леандрос», 540мл, хрустальное стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 200
Оптовая цена

Олд фэшн «Леандрос», 540мл, хрустальное стекло, прозрачный

14
В наличии 24 шт.
Настоящее фото товара Тарелка «Млечный путь голубой», Длина 320мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 100
Оптовая цена

Тарелка «Млечный путь голубой», Длина 320мм

10
В наличии 2 шт.
Распродажа
Фотография товара Хайбол «Элизия», 445мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Хайбол «Элизия», 445мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от19010
210 ₽Оптовая цена

Хайбол «Элизия», 445мл, стекло, прозрачный

15
В наличии 4800 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Кокотница, «Проотель», сталь нержавеющая, 110 мл, 17 см, произведённого компанией ChiedoCover
от24023
310 ₽

Кокотница, «Проотель», сталь нержавеющая, 110 мл, 17 см

5
В наличии 260 шт.