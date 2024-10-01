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Емкость для льда «Полька», стекло 0.75, прозрачный - фото 1

Емкость для льда «Полька», стекло 0.75, прозрачный

Артикул: CH-057-961
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина150 мм
  • Высота125 мм
  • Диаметр120 мм
  • Вес0,7 кг
  • Объем0,75 л
  • Материалстекло
  • Цветпрозрачный

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