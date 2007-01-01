Характеристики товара
Описание
Элегантный и удобный диван - отличное решение для современной гостиной в скандинавском стиле. Благодаря своей конструкции, он не утяжеляет интерьер и создает в нем ощущение легкости. Диван еврокнижка — это стильная и функциональная мебель, которая сочетает в себе современный дизайн и практичность. Еврокнижка обеспечивает простой и быстрый переход из положения сидения в положение для сна. Это удобно как для дневного отдыха, так и для ночного использования. Диван оснащен большими подушками, что обеспечивает высокий уровень комфорта при использовании. Диван отличается стильными линиями и современным видом. Диван выполнен из качественных материалов, что влияет на его долговечность и уход. Используются износостойкие и легко чистящиеся ткани. Диван оснащен ящикам для хранения вещей, что делает его еще более практичными. Выбор дивана станет отличным решением для тех, кто ценит сочетание стиля, комфорта и функциональности.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина2130 мм
- Глубина1010 мм
- Высота790 мм
- Наполнитель подушекСинтепух
- Материалфанера, ткань, ЛДСП
- Материал сиденьяткань
- Механизмеврокнижка
- Цветбирюзовый
- Обивкаткань
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет