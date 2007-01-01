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Настоящее фото товара Диван Айрон, бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
Диван Айрон, бирюзовый
9 оценок
35 490
Товар в корзине. Перейти
Диван Айрон, бирюзовый - фото 1Диван Айрон, бирюзовый - фото 2Диван Айрон, бирюзовый - фото 3Диван Айрон, бирюзовый - фото 4

Диван Айрон, бирюзовый

Артикул: CH-087-379
9 оценок
Основные характеристики
  • Ширина2130 мм
  • Глубина1010 мм
  • Высота790 мм
  • Наполнитель подушекСинтепух
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Элегантный и удобный диван - отличное решение для современной гостиной в скандинавском стиле. Благодаря своей конструкции, он не утяжеляет интерьер и создает в нем ощущение легкости. Диван еврокнижка — это стильная и функциональная мебель, которая сочетает в себе современный дизайн и практичность. Еврокнижка обеспечивает простой и быстрый переход из положения сидения в положение для сна. Это удобно как для дневного отдыха, так и для ночного использования. Диван оснащен большими подушками, что обеспечивает высокий уровень комфорта при использовании. Диван отличается стильными линиями и современным видом. Диван выполнен из качественных материалов, что влияет на его долговечность и уход. Используются износостойкие и легко чистящиеся ткани. Диван оснащен ящикам для хранения вещей, что делает его еще более практичными. Выбор дивана станет отличным решением для тех, кто ценит сочетание стиля, комфорта и функциональности.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина2130 мм
  • Глубина1010 мм
  • Высота790 мм
  • Наполнитель подушекСинтепух
  • Материалфанера, ткань, ЛДСП
  • Материал сиденьяткань
  • Механизмеврокнижка
  • Цветбирюзовый
  • Обивкаткань

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

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