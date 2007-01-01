Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Диван Satori, серый, произведённого компанией ChiedoCover
Диван Satori, серый
15 оценок
13 390
Диван Satori, серый - фото 1Диван Satori, серый - фото 2Диван Satori, серый - фото 3Диван Satori, серый - фото 4Диван Satori, серый - фото 5Диван Satori, серый - фото 6Диван Satori, серый - фото 7
Диван Satori, серый

Артикул: CH-084-211
15 оценок
Основные характеристики
  • Длина1130 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота800 мм
  • Высота до сиденья430 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Диван станет украшением делового офиса, домашней гостиной или салона красоты. Универсальный дизайн впишется в интерьер кухни, спальной, детской комнаты, коридора, веранды. Строгий однотонный микровелюр высокого качества. Универсальная фактура ткани и дизайн дивана позволяют с одинаковым успехом использовать его как в классических так и современных интерьерах, а также подчеркнут модный скандинавский шик. Широкий спектр цветов поможет создать свой неповторимый стиль.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Основные характеристики

  • Длина1130 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота800 мм
  • Высота до сиденья430 мм
  • Материал сиденьявелюр
  • Цветсерый
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Высота упаковки1130 мм
  • Глубина упаковки615 мм
  • Вес упаковки17.20 кг
  • Объём упаковки0.18 м3
  • Изделия стопируютсяНет
